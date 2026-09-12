Для боя между Фьюри и Джошуа определили новую дату и место

Супербой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа уже несколько раз оказывался на грани срыва, но теперь появилась конкретная информация о дате и месте его проведения. Вероятно, уже в ближайшее время в эпопее двух британцев будет поставлена точка.

Главную претензию команды Энтони Джошуа, связанную с нежеланием проводить "битву за Британию" в США, промоутеры, похоже, наконец устранили. Также боксеры получат немного больше времени на подготовку, пишет 24 Канал.

Когда Фьюри и Джошуа наконец выйдут на ринг

Есть веские основания полагать, что ареной одного из самых ожидаемых противостояний в истории супертяжелого веса станет "Принципалити" в Кардиффе. На данный момент речь идет о двух возможных датах – 4 или 11 декабря.

От идеи провести бой в пятницу вместо субботы, чтобы не конкурировать с другими видами спорта, в частности со студенческим футболом в США, так и не отказались. В то же время возникает проблема с конкретным временем начала поединка.

В Кардиффе массовые мероприятия на арене должны заканчиваться до 22:30 по местному времени. Однако промоутеры надеются договориться с местными властями об отмене или переносе комендантского часа.

Выход на ринг хотят запланировать либо в полночь, либо даже после начала нового суток – чтобы попасть в американский прайм-тайм.

Когда станет известна судьба встречи Фьюри и Джошуа

Если верить инсайдерам, фанатам бокса осталось ждать недолго. Официальное объявление о "битве за Британию" якобы должно состояться уже в ближайшие дни.

Похоже, привычная для Фьюри тактика довести ситуацию до абсурда сработала: "Цыганский король" на прошлой неделе постоянно подчеркивал срыв переговоров с Джошуа, называл его трусом и вызывал Александра Усика на новый бой, который должен был завершить трилогию. Это подтолкнуло промоутеров быстрее искать компромисс.