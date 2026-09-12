Головну претензію команди Ентоні Джошуа щодо небажання проводити "битву за Британію" у США промоутери ніби нарешті усунули. Також боксери отримають трохи більше часу на підготовку, пише 24 Канал.

Коли Ф'юрі та Джошуа нарешті вийдуть в ринг

Є вагомі підстави вважати, що ареною одного з найбільш очікуваних протистоянь в історії хевівейту стане "Прінсіпаліті" у Кардіффі. Наразі йдеться про дві можливі дати – 4 або 11 грудня.

Від ідеї провести бій у п'ятницю замість суботи, щоб не конкурувати з іншими видами спорту, зокрема студентським футболом у США, так і не відмовилися. Водночас виникає проблема щодо конкретного часу початку поєдинку.

У Кардіффі масові заходи на арені потрібно закінчувати до 22:30 за місцевим часом. Проте промоутери сподіваються домовитися з місцевою владою про скасування або перенесення комендантської години.

Вихід в ринг хочуть запланувати або опівночі або навіть після початку нової доби – щоб потрапити в американський прайм-тайм.

Коли стане відома доля зустрічі Ф'юрі і Джошуа

Якщо вірити інсайдам, фанатам боксу залишилося чекати недовго. Офіційне оголошення щодо "битви за Британію" нібито має відбутися вже найближчими днями.

Схоже, звична для Ф'юрі тактика довести ситуацію до абсурду спрацювала: "Циганський король" останній тиждень постійно наголошував на зриві переговорів з Джошуа, називав його боягузом і викликав Олександра Усика на новий бій, який мав би завершити трилогію. Це спонукало промоутерів швидше шукати компроміс.