Вместе с россиянином: экс-звезде Шахтера и бывшему легионеру Динамо грозит тюремный срок

В начале февраля греческий ПАОК принимал АЕК в рамках 21-го тура местной Суперлиги. Тогда "черно-белые" уступили афинскому коллективу со счетом 1:2.

Участие в поединке приняли бывший защитник Динамо Томаш Кендзера и экс-звезда Шахтера Тайсон. Игроки отметились "результативными действиями" за пределами поля, сообщает 24 канал со ссылкой на SDNA.

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Громкий скандал в Греции

Вокруг матча между ПАОКом и АЕКом в греческой Суперлиге разгорелся громкий скандал. После поражения афинскому коллективу игроки "черно-белых" устроили драку с фанатами команды-соперницы.

Участие в схватке с болельщиками АЕКа приняли такие игроки, как Томаш Кендзера, Тайсон, Деян Ловрен, Тарик Тиссудали, а также россиянин Магомед Оздоев.

Костас Спиропулос, спортивный прокурор греческой Суперлиги, принял решение отстранить игроков от занятий футболом сроком на десять дней. Таким образом они пропустили матч против ОФИ – 8 февраля.

Кроме того, всем причастным к драке было сообщено об открытии уголовного производства. Игрокам грозит лишение свободы сроком на три месяца, а также они должны заплатить штраф.