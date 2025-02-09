В эти выходные в чемпионате Турции проходят матчи 23 тура Суперлиги 2024-2025. Скандалом завершилась встреча с участием действующего чемпиона Галатасарая, который принимал аутсайдера Аданадемирспор, сообщает 24 Канал.

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Лопнуло терпение

Игра длилась всего полчаса, после чего игроки гостей самовольно покинули поле. Главной причиной демарша могли стать подозрения в предвзятости судьи.

На момент остановки матча Галатасарай выигрывал 1:0 благодаря странному пенальти. Его заработал Дрис Мертенс после контакта с ногой соперника, но на видео четко видно, что бельгиец "нырял" и фола не было.

Видео симуляции Мертенса:

Впрочем арбитр все же указал на отметку и новичок турок Альваро Мората вывел свою команду вперед. Похоже, это разозлило гостей, которые в знак протеста решили уйти с поля. Игра официально остановлена, ее судьбу определит турецкая федерация футбола.

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Отметим, что Галатасарай уверенно лидирует в Суперлиге, имея 18 побед и три ничьи в 21-м матче. "Львы" опережают Фенербахче на три балла. В свою очередь Аданадемирспор идет последним, отставая от спасительной зоны аж на 18 баллов.