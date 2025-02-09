Цими вихідними в чемпіонаті Туреччини проходять матчі 23 туру Суперліги 2024-2025. Скандалом завершилась зустріч за участі чинного чемпіона Галатасарая, який приймав аутсайдера Аданадемірспор, повідомляє 24 Канал.

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Луснув терпець

Гра тривала всього півгодини, після чого гравці гостей самовільно залишили поле. Головною причиною демаршу могли стати підозри в упередженості судді.

На момент зупинки матчу Галатасарай вигравав 1:0 завдяки дивному пенальті. Його заробив Дріс Мертенс після контакту з ногою суперника, але на відео чітко видно, що бельгієць "пірнав" та фолу не було.

Відео симуляції Мертенса:

Втім арбітр все ж вказав на позначку і новачок турків Альваро Мората вивів свою команду вперед. Схоже, це роздратувало гостей, які у знак протесту вирішили піти з поля. Гра офіційно зупинена, її долю визначить турецька федерація футболу.

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Відзначимо, що Галатасарай впевнено лідирує в Суперлізі, маючи 18 перемог та три нічиї у 21-му матчі. "Леви" випереджають Фенербахче на три бали. У свою чергу Аданадемірспор йде останнім, відстаючи від рятівної зони аж на 18 балів.