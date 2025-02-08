Наприкінці 2024 року український футбол сколихнула гучна новина про Михайла Мудрика. Лідер збірної України здав позитивний допінг-тест після повернення з табору збірної України.

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Деталі кейсу Мудрика

В організмі вінгера Челсі знайшли заборонений препарат мельдоній. Михайло ж одразу заперечив факт свідомого споживання допінгу, а його сторона попросила відкрити пробу "В".

Поки що невідомі її результати, проте деякі чутки натякають на те, що вона може бути негативною. Втім як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Бена Джейкобса, це не вбереже Мудрика від бану.

Наразі Михайло має тимчасову дискваліфікацію. В разі негативної проби "В" вона буде скасована, але англійська футбольна асоціація має право відсторонити українця від своїх змагань на підставі результати проби "А".

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Втім дискваліфікація буде куди меншою, ніж у випадку позитивної проби Б. Натомість у міжнародних матчах та за збірну України Михайло зможе грати після скасування тимчасового бану.

Нагадаємо, що Мудрик доєднався до Челсі у січні 2023 року за 70 мільйонів євро з Шахтаря. За цей час він провів за "синіх" 73 матчі, відзначившись 10 голами та 9 асистами.