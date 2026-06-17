Подопечные Игоря Костюка встретятся с румынским клубом Университатя Клуж в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Тарас Михалик поделился своими мыслями по этому поводу с порталом Tribuna.

Что сказал Михалик?

Бывший центральный защитник сборной Украины отметил, что помнит эту румынскую команду по прошлым матчам, однако не знает, насколько она сильна сейчас.

Известный футболист сосредоточился на другом. По мнению Михалика, главному тренеру "бело-синих" Игорю Костюку должен помочь тот факт, что летом он впервые проведет с командой межсезонную подготовку.

Для наставника это большой плюс, ведь он принимал команду в разгар сезона, а сейчас может подбирать тактику и стратегию под себя. Если ребята хотят играть в Лиге Европы, то однозначно нужно побеждать, а там уже будет видно,

– сказал Михалик.

Отметим, что свои матчи клубы из Украины и Румынии проведут 9 и 16 июля. Стартовый матч будет номинально домашним для киевлян и состоится в польском Люблине.

Университатя из города Клуж-Напока: что известно?

Этот клуб в розыгрыше чемпионата Румынии 2025/26 занял второе место, уступив всего четыре очка команде КС Университатя (Крайова).

Отметим, что эти команды не следует путать в плане украинского представительства в их составе. Защитник Александр Романчук и вратарь Павел Исенко защищают цвета именно румынского чемпиона, а не будущего соперника Динамо.

Добавим, что победитель пары Динамо – Университатя Клуж сыграет во втором раунде квалификации против греческого клуба ПАОК.