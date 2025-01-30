Степаненко искренне признался, почему решил покинуть Шахтер: видео щемящего обращения

В среду, 29 января, донецкий Шахтер сыграл матч Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. Перед игрой ходили слухи, что это будет последний поединок в составе "горняков" для Тараса Степаненка.

После финального свистка эту информацию подтвердила пресс-служба Шахтера. Таким образом закончилась история опорного полузащитника сборной Украины в донецком коллективе, которая длилась 14,5 лет, информирует 24 Канал.

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Комментарий Степаненка

Сразу после завершения игры Тарас Степаненко опубликовал щемящее обращение к болельщикам, в котором попрощался с ними. Он на своей странице в инстаграме заявил, что навсегда Шахтер останется в его сердце:

Это было хорошее путешествие! Спасибо, Шахтер! Все ради Победы... и навсегда в моем сердце.

Прощальное обращение Степаненка к болельщикам: смотрите видео

В интервью для Трибуны Тарас Степаненко детальнее прокомментировал свое решение. Он заявил, что настало время для перемен и поблагодарил руководство, которое его отпустило.

"У меня сейчас на сердце покой. Я уже не одну неделю переживал много эмоций, в том числе печальных. Мне не так просто уходить из моей родной команды. Она всегда у меня в сердце. Я всегда буду ее любить, всегда буду за нее болеть.

Но приходит время, когда надо что-то менять. Я для себя принял решение, что хочу еще поиграть в футбол. Я очень благодарен клубу, его президенту и руководству, которые пошли мне навстречу, отпустили и дали возможность еще наслаждаться игрой", – сказал полузащитник.

Ожидается, что в ближайшее время Тарас подпишет контракт с Эюпспором. Он признался, почему выбрал именно Турцию для продолжения карьеры:

Когда тебе 35 лет, нельзя сказать, что у тебя будет много вариантов. А Турция такая страна, которая не смотрит на паспорт. Они просили данные по моей физической готовности, смотрели, как я выгляжу, разговаривали с моими тренерами по физподготовке, с тренерами, которые у меня были раньше, в частности с Луческу. Поэтому Турция. Мне предложили поиграть. Я с удовольствием поиграю.

Отдельно Тарас Степаненко поблагодарил Марино Пушича, который выпустил его на замену, чтобы капитан смог в последний раз сыграть за "горняков".

"Я очень благодарен тренеру, который дал мне сыграть последний матч. Для меня это действительно было важно. В раздевалке я сказал, что для меня было честью работать в этом клубе. Поблагодарил всех. Для меня это были счастливые 14 с половиной лет.

Только теплые и хорошие воспоминания будут. Я не прощаюсь, а говорю "до свидания". Обычная жизнь длиннее футбольной. Думаю, все будет хорошо, я буду приезжать на матчи Шахтера, болеть за команду. Все нормально", – заявил футболист.

Справка. Тарас Степаненко сыграл за Шахтер всего 439 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 25 ассистов. Всего он завоевал с клубом 25 трофеев.

Отметим, что Эюпспор, с которым должен подписать контракт украинец, сейчас занимает четвертое место в чемпионате Турции. Свой следующий поединок команда сыграет 31 января в 19:00 против Сивасспора.