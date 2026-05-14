Легла под нож перед новым сезоном: украинская биатлонистка перенесла операцию
- 20-летняя украинская биатлонистка Татьяна Тарасюк перенесла операцию на носу из-за трудностей с дыханием и готовится вернуться к тренировкам.
- Тарасюк, которая была успешной на юниорском уровне, вошла в основной состав сборной Украины и будет работать с тренером Оксаной Хвостенко.
20-летняя биатлонистка Татьяна Тарасюк неожиданно сообщила об операции в межсезонье. Перспективная украинка имела серьезные проблемы с дыханием, но уже готовится вернуться к тренировкам.
После яркого юниорского сезона и попадания в основной состав женской сборной Украины Татьяна Тарасюк столкнулась с новым вызовом. Спортсменке пришлось решать вопрос не на трассе, а в больнице, сообщили на сайте Федерации биатлона Украины.
Что произошло с Тарасюк?
Украинская спортсменка рассказала, что перенесла операцию на носу из-за трудностей с дыханием. По словам Татьяны Тарасюк, межсезонье она использовала прежде всего для восстановления здоровья, а после процедуры уже постепенно возвращается к работе.
Времени на отдых и восстановление после длительного сезона достаточно – первый сбор стартует аж 25 мая. Мы имеем фактически два месяца для собственных дел. Мне этого хватило. Хотя я никуда не ездила отдыхать, после сезона чувствую душевное спокойствие. Занимаюсь любимыми хобби и тем, на что не было времени во время сезона,
– добавила биатлонистка.
Большой шанс во взрослой сборной
Тарасюк входит в число самых талантливых биатлонисток нового поколения Украины. В сезоне-2026/27 она оказалась в основном составе сборной после успешных выступлений на юниорском уровне, где в частности получила золото и серебро на юниорском Евро-2026.
По информации "Суспільне Спорт", в новом сезоне с Тарасюк во взрослой команде будет работать Оксана Хвостенко, которая тренировала биатлонистку на юниорском уровне.
Ожидания от работы с новым тренерским штабом только положительные. Вижу большой прогресс, по сравнению с тем временем, когда пришла в команду. В общем буду рада работать со всеми тренерами. Хочу перенимать новый опыт и развиваться дальше, – передает слова Татьяны Тарасюк сайт Федерации биатлона Украины.
Впереди – работа с обновленным тренерским штабом и шанс закрепиться среди элиты украинского биатлона.
Украинские биатлонисты в прошлом сезоне
- Биатлонная сборная Украины провела не самый успешный сезон. Мужская команда заняла 11-е место в зачете Кубка наций, а женская – 14-е.
- Мужская команда потеряла одну квоту и в следующем сезоне сможет заявлять только 4 спортсменов вместо 5.
- Лучшие личные результаты показали: Дмитрий Пидручный – 7-е место в гонке преследования в Оберхофе, Виталий Мандзин – 10-е место в масстарте на Олимпиаде-2026 в Антхольце, и Александра Меркушина – 14-я в последнем спринте сезона.