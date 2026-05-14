Легла под нож перед новым сезоном: украинская биатлонистка перенесла операцию

20-летняя биатлонистка Татьяна Тарасюк неожиданно сообщила об операции в межсезонье. Перспективная украинка имела серьезные проблемы с дыханием, но уже готовится вернуться к тренировкам.

После яркого юниорского сезона и попадания в основной состав женской сборной Украины Татьяна Тарасюк столкнулась с новым вызовом. Спортсменке пришлось решать вопрос не на трассе, а в больнице, сообщили на сайте Федерации биатлона Украины.

Смотрите также Скандал в Норвегии: двукратного чемпиона мира, который писал "Слава Украине", выгнали из сборной

Что произошло с Тарасюк?

Украинская спортсменка рассказала, что перенесла операцию на носу из-за трудностей с дыханием. По словам Татьяны Тарасюк, межсезонье она использовала прежде всего для восстановления здоровья, а после процедуры уже постепенно возвращается к работе.

Времени на отдых и восстановление после длительного сезона достаточно – первый сбор стартует аж 25 мая. Мы имеем фактически два месяца для собственных дел. Мне этого хватило. Хотя я никуда не ездила отдыхать, после сезона чувствую душевное спокойствие. Занимаюсь любимыми хобби и тем, на что не было времени во время сезона,

– добавила биатлонистка.

Большой шанс во взрослой сборной

Тарасюк входит в число самых талантливых биатлонисток нового поколения Украины. В сезоне-2026/27 она оказалась в основном составе сборной после успешных выступлений на юниорском уровне, где в частности получила золото и серебро на юниорском Евро-2026.

По информации "Суспільне Спорт", в новом сезоне с Тарасюк во взрослой команде будет работать Оксана Хвостенко, которая тренировала биатлонистку на юниорском уровне.

Ожидания от работы с новым тренерским штабом только положительные. Вижу большой прогресс, по сравнению с тем временем, когда пришла в команду. В общем буду рада работать со всеми тренерами. Хочу перенимать новый опыт и развиваться дальше, – передает слова Татьяны Тарасюк сайт Федерации биатлона Украины.

Впереди – работа с обновленным тренерским штабом и шанс закрепиться среди элиты украинского биатлона.

Украинские биатлонисты в прошлом сезоне