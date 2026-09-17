79-летняя сторонница Путина Татьяна Тарасова в начале сентября прошла плановое обследование, после чего вернулась домой. Однако вскоре она вновь оказалась в медицинском учреждении.

Известную российскую тренершу по фигурному катанию госпитализировали в больницу. Об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

Тарасова снова в больнице

На этот раз причины повторной госпитализации российской тренерши не уточняются. Ранее у Тарасовой уже были проблемы со здоровьем: в апреле 2026 года она находилась в реанимации.

Татьяна Тарасова является заслуженным тренером СССР и мастером спорта СССР международного класса. Она работала с рядом олимпийских чемпионов, среди которых Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов.

В 2008 году Тарасова была включена в Зал славы мирового фигурного катания.

Поддерживает российский спорт и критикует санкции

После начала полномасштабной войны России против Украины Тарасова неоднократно выступала против ограничений в отношении российских спортсменов. Она критиковала решения международных федераций, отстранивших представителей России от большинства международных соревнований.

В частности, тренер заявляла, что санкции якобы лишили целое поколение российских спортсменов возможности строить международную карьеру. В то же время в своих высказываниях она не акцентировала внимание на том, что ограничения стали следствием российской агрессии против Украины.

На Олимпиаде-2026 российские спортсмены могли выступать только в нейтральном статусе и без национальной символики. Тарасова также критиковала судейство на Играх и заявляла о якобы несправедливом отношении к российским фигуристам.