Американского специалиста попросили назвать лучшего боксера всех времен. Он долго колебался, однако все же выбрал одного, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Тедди Атлас назвал своего любимого боксера

Легендарный тренер заявил, что сложно выделить номера один. Он остановил свой выбор на победителе Олимпиады-1976 в первом среднем весе, назвав его своим любимым бойцом.

Это достаточно сложный вопрос. Я скажу, что это Шугар Рэй Леонард, он был очень классным боксером, и он заставил меня восхищаться им. Он выиграл золотую медаль на ОИ-1976 вместе с пятью другими парнями из лучшей олимпийской команды всех времен,

– сказал Атлас.

Отметим, что Шугар Рэй Леонард дважды становился победителем престижного турнира "Золотые перчатки" в 1973 и 1974 годах. После триумфальных Олимпийских игр-1976 он начал профессиональную карьеру и становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Справка. На профи-ринге звездный американец провел 40 боев. В них он одержал 36 побед при одной ничьей и трех поражениях.

Напомним, что накануне был опубликован рейтинг лучших бойцов в истории хевивейта. Место в нем нашлось и Александру Усику.