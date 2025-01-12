Александр Усик – лучший боксер 2024 года по версии The Ring Awards

Украинский боксер был признан лучшим представителем своего вида спорта за прошлый год. На счету Усика было всего два поединка против одного и того же соперника.

В субботу, 11 января, в Лондоне состоялась официальная церемония награждения The Ring Awards 2024. Одной из главных звезд этого мероприятия стал Александр Усик, сообщает 24 Канал.

Как это было Усик примет участие в The Ring Awards 2024: онлайн-трансляция церемонии награждения

Усик на вершине

Украинец претендовал сразу на четыре награды благодаря своим двум победным боям против Тайсона Фьюри. Самой главной была номинация "Боксер года".

В ней соперниками Александра были Артур Бетербиев (Канада), Даниэль Дюбуа (Великобритания), Джесси Родригес (США), Юнто Накатани (Япония) и Оскар Коллазо (США). В итоге эта награда досталась как раз украинцу.

В 2024 году Усик провел всего два поединка, но они были очень определяющими. В мае Александр одолел Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

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Это позволило ему собрать все четыре пояса в супертяжелом весе и стать первым за 25 лет абсолютным чемпионом в этом дивизионе. Прошлым абсолютом был Леннокс Льюис.

Второй раз Усик победил Фьюри в декабре. Это был бой-реванш, которым Тайсон воспользоваться не смог. Украинец торжествовал единогласным решением судей.