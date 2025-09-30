Мадридский Реал сыграл свой матч против Кайрата в рамках 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов-2025/2026. Подопечные Хаби Алонсо уничтожили хозяев в Казахстане, где приезд мадридцев произвел фурор.

Итоговый счет матча 0:5 в пользу мадридского Реала. Хотя первая половина встречи закончилась минимальной победой "сливочных", пишет 24 Канал.

Как Куртуа отдал голевую передачу в матче против Кайрата?

На 52-й минуте Мбаппе оформил дубль в воротах Кайрата. Интересно, что Килин забил свой второй гол с ассиста голкипера Тибо Куртуа, который далеко выбил из своей штрафной площадки на часть поля соперника. Француз легко удвоил преимущество "Королевского клуба" 0:2.

Видео второго гола Реала с ассистом Куртуа

До финального свистка Мбаппе забил еще в третий раз. Также голами в Казахстане отметились Камавинга и Диас, которые вышли со скамейки запасных.

Тибо Куртуа не только отдал результативную передачу, но и сохранил свои владения "на замке". Конкурент Андрея Лунина на голкиперской позиции в Реале оформил свой 4-й "сухой" матч. Всего провел в текущем сезоне-2025/2026 9 игр, в которых пропустил 9 голов (данные Transfermarkt).

К слову. Приезд Реала вызвал настоящее безумие в Казахстане.

Как перед матчем сообщало издание sports.kz, что немалое количество иностранных журналистов была шокирована условиями на стадионе, где состоялась игра.

Сейчас Реал возглавляет общую таблицу Лиги чемпионов-2025/2026. Правда, в это время происходит целая гора других матчей 2-го раунда турнира. В следующем туре ЛЧ команда Хаби Алонсо сыграет дома против туринского Ювентуса (22 октября).