Менее чем через месяц сборная Украины по футболу сыграет стыковые матчи Лиги наций за право попасть в дивизион А на сезон 2026-2027. Соперником команды Сергея Реброва станет сборная Бельгии.

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Камбэк легенды

Накануне матчей против Украины "красные дьяволы" сменили главного тренера. Вместо Доменико Тедеско во главе команды оказался Руди Гарсия. Теперь стало известно о еще одном усилении бельгийцев.

Наставник команды заявил, что в марте в состав сборной Бельгии вернется Тибо Куртуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe. Руди лично ездил к киперу Реала и договорился с ним.

Тибо Куртуа вернется. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарем в мире. Я ездил к нему в Мадрид перед матчем Реал – Манчестер Сити, где я также воспользовался возможностью встретиться с Де Брюйне и Доку,

– заявил Руди Гарсия.

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Матчи между Украиной и Бельгией состоятся 20 и 23 марта. Напомним, что Куртуа в последний раз играл за сборную еще в июне 2023 года. Именно тогда Тибо поссорился с Доменико Тедеско из-за решения того отдать капитанскую повязку Кевину Де Брюйне.

После этого тренер не вызвал Куртуа даже на Евро-2024, а сам вратарь заявил, что не будет играть за сборную Бельгии под руководством Тедеско. В общем Тибо наиграл за "красных дьяволов" 102 матчей, в которых оформил 51 клиншит.