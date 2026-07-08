Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не остался в стороне от матча своей национальной сборной. На саммите НАТО в турецком городе Анкара он высказался о президенте США Дональде Трампе, сообщает 24 Канал.

Что сказал бельгийский политик?

Де Вевер не стал напрямую возвращаться к ситуации, когда нападающий сборной США Фоларин Балогун получил скандальное разрешение на участие в матче против Бельгии, а сосредоточился на американском президенте.

Поражение сборной США на чемпионате мира станет тяжелым ударом для Трампа, заявил премьер-министр Бельгии.

Президент имеет репутацию человека, который иногда раздраженно реагирует на то, что ему не нравится, и я думаю, что это поражение станет тяжелым ударом,

– сказал Де Вевер.

Что об истории с Балогуном говорили другие бельгийские чиновники?

Перед матчем США – Бельгия (1:4) решение допустить футболиста "Монако" к матчу ЧМ-2026 вызвало негативную реакцию в Министерстве иностранных дел Бельгии. Глава ведомства Максим Прево, бывший футбольный арбитр, назвал допуск Фоларина Балогуна к матчу 1/8 финала "подрывом самых основных правил футбола и спорта".

На инцидент отреагировали также в Королевской бельгийской футбольной ассоциации, где иронично предложили ФИФА и президенту США аннулировать победу своей сборной в матче 1/8 финала ЧМ-2026.