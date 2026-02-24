Вместо пьедестала Олимпиады – больница: звездному биатлонисту сделали операцию на сердце

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес успешную сердечную абляцию после Олимпиады. Его сезон в Кубке мира оказался под большим вопросом.

Один из лидеров мирового рейтинга вынужден был сойти с дистанции во время масс-старта на Олимпийских играх. Джакомелю сделали операцию на сердце – у него обнаружили аномалию электрической проводимости, что требовала немедленного вмешательства, сообщает Sky Sport.

Как биатлонист оказался в больнице?

Лидируя в масс-старте на 15 км, Джакомель внезапно почувствовал сильные проблемы с дыханием и вынужден был сойти с дистанции.

После этого спортсмен прошел комплекс медицинских обследований в госпитале – результаты оказались в пределах нормы.

Однако дальнейшее электрофизиологическое исследование выявило аномалию сердечной проводимости, что стало причиной вмешательства.

Операция, восстановление и перспектива сезона

Чтобы устранить проблему, Джакомель успешно перенес процедуру сердечной абляции. Вмешательство прошло без осложнений, и спортсмен проведет в больнице несколько дней перед выпиской в четверг.

Через две недели ему предстоит пройти повторные медицинские тесты, и лишь после положительных результатов он сможет вернуться к регулярным тренировкам.

Есть риск, что сезон в Кубке мира для Джакомеля завершен: он может пропустить ближайшие этапы.

Джакомель в этом сезоне