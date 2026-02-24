Вместо пьедестала Олимпиады – больница: звездному биатлонисту сделали операцию на сердце
- Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес успешную сердечную абляцию из-за аномалии электрической проводимости сердца после Олимпиады, что ставит под угрозу его участие в Кубке мира.
- Джакомель, занимая 2 место в личном зачете Кубка мира, может пропустить ближайшие этапы, несмотря на то, что был одним из фаворитов на медали Олимпиады и получил серебро в смешанной эстафете.
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес успешную сердечную абляцию после Олимпиады. Его сезон в Кубке мира оказался под большим вопросом.
Один из лидеров мирового рейтинга вынужден был сойти с дистанции во время масс-старта на Олимпийских играх. Джакомелю сделали операцию на сердце – у него обнаружили аномалию электрической проводимости, что требовала немедленного вмешательства, сообщает Sky Sport.
Как биатлонист оказался в больнице?
Лидируя в масс-старте на 15 км, Джакомель внезапно почувствовал сильные проблемы с дыханием и вынужден был сойти с дистанции.
После этого спортсмен прошел комплекс медицинских обследований в госпитале – результаты оказались в пределах нормы.
Однако дальнейшее электрофизиологическое исследование выявило аномалию сердечной проводимости, что стало причиной вмешательства.
Операция, восстановление и перспектива сезона
Чтобы устранить проблему, Джакомель успешно перенес процедуру сердечной абляции. Вмешательство прошло без осложнений, и спортсмен проведет в больнице несколько дней перед выпиской в четверг.
Через две недели ему предстоит пройти повторные медицинские тесты, и лишь после положительных результатов он сможет вернуться к регулярным тренировкам.
Есть риск, что сезон в Кубке мира для Джакомеля завершен: он может пропустить ближайшие этапы.
Джакомель в этом сезоне
- Томмазо занимает 2 место в личном зачете Кубка мира, уступая лишь французу Эрику Перро в борьбе за большой хрустальный глобус.
- Джакомель был одним из фаворитов на получение медалей Олимпиады. Однако итальянец ни разу не поднялся на пьедестал почета в личных гонках.
- Единственную серебряную медаль 25-летний биатлонист получил в смешанной эстафете в составе сборной Италии.