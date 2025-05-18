Олимпийский чемпион в спорном бою нанес первое поражение россиянину в карьере

В субботу, 17 мая, состоялся фантастический вечер бокса в Париже на Adidas Arena. В одном из поединков Тони Йока дрался против Арслана Яллыева.

Французский боксер одолел россиянина в очном противостоянии. Эта победа стала третьей подряд для Олимпийского чемпиона 2016 года, сообщает 24 канал.

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Как Йока одолел Яллиева

Тони Йока хорошо начал поединок против Арслана Яллыева. Француз прекрасно сочетал удары и движение ногами. Однако боксер очень быстро устал и был вынужден отойти от своей тактики.

В пятом раунде Яллыев нанес сильный апперкот Тони. Йоки едва устоял на ногах, чтобы не завалиться на канвас и продолжить бой.

Арслан Яллыев начал доминировать над Тони Йоки в шестом раунде. В седьмой трехминутке французский боксер спасся от поражения. В итоге судьи единогласным решением отдали победу Олимпийскому чемпиону.

Видеообзор боя Йока – Яллыев:

Напомним, что Яллиев впервые боксировал за пределами России. Поражение от Тони Йоки стало первым в карьере Арслана.