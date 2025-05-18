Боксеры первого среднего веса провели на ринге все регламентированные десять раундов. Украинец считался безоговорочным фаворитом, однако американец смог навязать ему достойную борьбу, сообщает 24 Канал.

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Как прошел бой

Уроженец Винницы со старта завладел преимуществом. В первых раундах он несколько раз прижимал своего соперника к канатам, нанося неплохие комбинации ударов.

Ближе к середине поединка Майкл Фокс начал несколько выравнивать ситуацию, благодаря активной работе ног. Американец пытался держать Сергея Богачука на дистанции, однако в прессинге и работе рук преимущество все же оставалось за украинцем, который забирал большинство раундов.

В последней 3-минутке Богачук побывал на канвасе, но рефери засчитал это как толчок, поэтому не зафиксировал нокдаун. В конце концов, украинец одержал победу единогласным решением судей – 97:93, 97:93, 98:92.

К слову. Это был 28-й бой для украинца на профессиональном уровне. В них он триумфовал 26 раз, из которых 24 – досрочно.

Напомним, что ранее Сергей Богачук выразил желание подраться с россиянином Бахрамом Муртазалиевым, который владеет чемпионским поясом IBF.