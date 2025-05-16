Однако Богачук раскрыл планы на будущие поединки. Украинец заявил, что хочет драться с россиянином после противостояния с Фоксом, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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С кем планирует драться Богачук

Сергей Богачук намерен подраться с Бахрамом Муртазалиевым. Россиянин не потерпел ни одного поражения в профессиональном ринге и владеет титулом чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF.

Украинский звездный боксер отметил, что хочет подраться с непобежденным россиянином в 2025 году.

Я также хотел бы подраться с Бахрамом. Надеюсь, что этот бой состоится. Я хочу этот поединок. Он хороший соперник. Это важный бой для меня. Надеюсь, мой промоутер сможет организовать его в этом году. Думаю, это будет настоящая война – очень интересный и опасный бой,

– сказал Богачук.

Напомним, что Сергей Богачук в последний раз дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри 21 декабря 2024 года. Украинский боксер одолел британца Ишмаэля Дэвиса.

17 мая 2025 года Сергей Богачук сразится с Майклом Фоксом в рамках вечера бокса Hollywood Night Pass.