Еще в 2016 году Сергей Богачук провел бой против чемпиона Олимпийских игр Рониэля Иглесиаса. Тогда украинский боксер одержал победу над соперником.

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Богачук о начале карьеры

Украинец признался, что тогда его интересовали хорошие бои. Тогда за победу давали 2 тысячи, за проигрыш – 500, пишет 24 канал со ссылкой на Inside Athlete Stories.

Я такие деньги в руках не держал, конечно, согласился. Я тогда смог победить олимпийского чемпиона Рониэля Иглесиаса. После этого и началась моя боксерская карьера. Меня тогда увидели,

– рассказал Сергей Богачук.

Отметим, что украинский боксер является обязательным претендентом на титул WBC. Его будущим соперником станет победитель противостояния Отис – Мадримов.