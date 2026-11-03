Был соперником Шварценеггера: 90-летний бодибилдер победил более молодых на 40 лет атлетов

Чемпионат мира по бодибилдингу в Испании подарил поистине великолепную спортивную историю. Представитель Японии Тосисуке Каназава поднялся на пьедестал почета – несмотря на то, что ему сейчас 90 лет.

Как пишет немецкая газета "Bild", спортсмен соревновался еще с юным Арнольдом Шварценеггером, а сейчас вновь покоряет вершины бодибилдинга.

Канадзава в 90 лет завоевывает медали мирового уровня

Японец – поистине уникальный атлет: в далеком 1967 году он выступал на соревнованиях "Мистер Вселенная" и занял там четвертое место, а одним из его соперников был легендарный "Железный Арни".

После этого у него был период, когда Каназава оставил бодибилдинг и не возвращался к этому делу целых 16 лет. А когда возобновил тренировки, то кардинально изменил образ жизни, отказавшись от употребления рыбы и мяса. К спортивным достижениям его вдохновляло желание подбодрить жену, которая часто болела.

На чемпионате мира в Испании Каназава был заявлен в самой старшей категории 50+. В 90-летнем возрасте японец удивил всех, сумев подняться на вторую ступеньку пьедестала почета. Некоторые из соперников были моложе его на 40 лет – и все равно уступили.

Интересно, что феноменальный атлет не собирается мириться со вторым местом – и через три года планирует снова принять участие в чемпионате мира, на этот раз обязательно завоевав золото.