Був суперником Шварценеггера: 90-річний бодібілдер переміг молодших на 40 років атлетів

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Як пише німецький Bild, спортсмен змагався ще з юним Арнольдом Шварценеггером, а зараз знову підкорює вершини бодібілдингу.

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Канадзава у 90 років виграє медалі світового рівня

Японець є справді унікальним атлетом: у далекому 1967 році він виступав на змаганнях "Містер Всесвіт" і посів там четверте місце, а одним з його опонентів був легендарний "Залізний Арні".

Після цього у нього був період, коли Канадзава покинув бодібілдинг і не повертався до цієї справи аж 16 років. А коли відновив тренування, то кардинально змінив спосіб життя, відмовившись від споживання риби та м'яса. На спортивні досягнення його надихало бажання підбадьорити дружину, яка часто хворіла.

На чемпіонаті світу в Іспанії Канадзава був заявлений у найстаршій категорії 50+. У 90-річному віці японець здивував усіх, зумівши піднятися на другий щабель п'єдесталу пошани. Деякі із суперників були молодшими за нього на 40 років – і все одно поступились.

Цікаво, що феноменальний атлет не збирається миритися з другим місцем – і через три роки планує знову брати участь у світовій першості, цього разу обов'язково вигравши золото.