Був суперником Шварценеггера: 90-річний бодібілдер переміг молодших на 40 років атлетів

Тосісуке Канадзава / Фото IFBB
Чемпіонат світу з бодібілдингу в Іспанії подарував справді розкішну спортивну історію. Представник Японії Тосісуке Канадзава піднявся на п'єдестал пошани – попри те, що йому зараз 90 років.
Як пише німецький Bild, спортсмен змагався ще з юним Арнольдом Шварценеггером, а зараз знову підкорює вершини бодібілдингу.
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Японець є справді унікальним атлетом: у далекому 1967 році він виступав на змаганнях "Містер Всесвіт" і посів там четверте місце, а одним з його опонентів був легендарний "Залізний Арні".
Після цього у нього був період, коли Канадзава покинув бодібілдинг і не повертався до цієї справи аж 16 років. А коли відновив тренування, то кардинально змінив спосіб життя, відмовившись від споживання риби та м'яса. На спортивні досягнення його надихало бажання підбадьорити дружину, яка часто хворіла.
На чемпіонаті світу в Іспанії Канадзава був заявлений у найстаршій категорії 50+. У 90-річному віці японець здивував усіх, зумівши піднятися на другий щабель п'єдесталу пошани. Деякі із суперників були молодшими за нього на 40 років – і все одно поступились.
Цікаво, що феноменальний атлет не збирається миритися з другим місцем – і через три роки планує знову брати участь у світовій першості, цього разу обов'язково вигравши золото.
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