Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: видеообзор финала Лиги Европы-2025

В среду, 21 мая, состоялся финал Лиги Европы-2024/2025 по футболу, в котором сошлись два представителя Английской Премьер-лиги. Тоттенхэм сыграл против Манчестер Юнайтед.

Болельщики узнали мяч первого победителя еврокубкового турнира Европы по футболу. Только один единственный гол определил судьбу финала Лиги Европы, пишет 24 Канал.

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Один гол определил победителя финала

Джонсон открыл счет в матче, отметившись голом в раздевалку. Казалось, что у футболистов Манчестер Юнайтед будет целый второй тайм, чтобы отыграться с 1:0, но после тотального нашествия "красных дьяволов" счет на табло не изменился.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Тоттенхэма над МЮ в финале Лиги Европы-2024/2025, который был с привкусом Английской Премьер-лиги. Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу сдержал свои слова о выигранных трофеях во второй год в команде.

До этой победы "шпоры" дважды побеждали в истории Лиги Европы. Правда, было это еще очень давно – в сезонах-1971/1972 и 1983/1984.

Видеообзор финала Лиги Европы-2025 Тоттенхэм – МЮ