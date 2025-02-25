Битва кризисных клубов: прогноз на матч АПЛ Тоттенхэм – Манчестер Сити

В среду, 26 февраля, состоится центральный матч 27-го тура Английской Премьер-лиги текущего сезона-2024/2025. Манчестер Сити сыграет на выезде против Тоттенхэма.

Центральный поединок 27-го тура английского первенства начнется 26 февраля в 21:30 (по киевскому времени). Матч "шпор" против "горожан" состоится на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", сообщает 24 Канал.

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"Шпоры" против "горожан"

Это будет встреча 4-й и 12-й команд турнирной таблицы АПЛ-2024/2025. МанСити в 26-ти турах набрало 44 балла. Зато текущий сезон для Тоттенхэма складывается не слишком удачно – 33 набранных пункта.

В прошлом туре подопечные Анге Постекоглу одержали разгромную выездную победу над Ипсвичем 4:1. Дубль в свой актив записал Бреннан Джонсон, еще по голу забили Джед Спенс и Деян Кулусевски.

Команда Пепа Гвардиолы в предыдущем матче АПЛ уступила лидеру сезона Ливерпулю со счетом 0:2. Мохаммед Салах и Доминик Собослаи принесли победу "мерсисайдцам". Сейчас серию "горожан" из поражений составляет два подряд матча.

Отметим, что перед этим МанСити вылетело в 1/16 финала Лиги чемпионов от мадридского Реала. Была информация, что это поражение может поставить точку на сотрудничестве Гвардиолы с "горожанами". Но пока Пеп продолжает свою работу во главе манчестерского клуба.

К слову. Ближайшая встреча Тоттенхэма и Манчестер Сити станет 164-й в истории их очных противостояний. Сейчас "шпоры" обладают небольшим преимуществом по количеству побед – 65 против 63-х у "горожан".

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Несмотря на нестабильные выступления Манчестер Сити является фаворитом в данном противостоянии – 2,06. А вот на победу Тоттенхэма дают коэффициент 3,25. Мировая оценена в 4,05.

Вероятно, что команды пробьют тотал голов больше 2,5 – 1,35. Поэтому и маленький коэффициент стоит на показатель "обе забьют": так – 1,36, нет – 3,10.

Больше шансов первыми забить имеют футболисты Гвардиолы – 1,74. А на то, что первыми в матче откроют счет "шпоры" – 2,21.

Эрлинг Холанд имеет самые высокие шансы забить 1,65. Также неплохие шансы забить имеют Омар Мармуш (2,20), Фил Фоден (2,30) и Сон Хин Мин (2,40).

Относительно возможных авторов голов в составе Тоттенхэма лучшие шансы забить есть сразу у трех исполнителей: Джеймса Мэддисона, Деяна Кулусевски и Бреннана Джонсона – по 3.