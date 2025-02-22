Главный тренер команды Пеп Гвардиола запланировал большую перестройку в команде. Летом манкунианцев покинет немалое количество игроков, сообщает 24 канал со ссылкой на Givemesport.

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Кто покинет Манчестер Сити

По данным источника, Манчестер Сити покинет аж восемь футболистов. Пеп Гвардиола планирует избавиться от многих звезд команды, чтобы получить средства на усиление состава в летнее межсезонье.

В списке игроков, которые должны покинуть "горожан": Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган, Эдерсон, Джек Грилиш, Джон Стоунз, Бернарду Силва, Матео Ковачич. Также в "изгнанники" попал Кайл Уокер, которого зимой арендовал Милан

К слову. Манчестер Сити зимой 2025 года подписал четырех новых игроков – Омара Мармуша, Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Нико Гонсалеса.

Сейчас Манчестер Сити занимает четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги-2024/2025. В Лиге чемпионов "горожане" дважды проиграли Реалу и покинули турнир.