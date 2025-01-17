Предлагают 10 миллионов евро: Шахтер близок к продаже своего лидера в чемпионат Турции

Трабзонспор решил найти себе усиление именно в Шахтере. Кроме Зубкова, клуб с берега Черного моря положил глаз на основного нападающего "горняков".

Игроки донецкого Шахтера пользуются спросом на трансферном рынке этой зимой. Немало ресурсов сообщали об интересе к Судакову, Траоре, Ризныку, Крыськиву и Зубкову.

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Последнего активно торгует Трабзонспор, который готов заплатить Шахтеру около 6 миллионов евро. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz, турки положили глаз на еще одного футболиста "горняков".

Речь о центрфорварде Данииле Сикане, который является основным в команде Марино Пушича. Именно он стал приоритетной целью Трабзонспора зимой. Ожидается, что клуб готов будет выложить до 10 миллионов за 23-летнего игрока.

К слову, в Трабзонспоре уже выступает украинец Арсений Батагов. Экс-футболист Зари присоединился к клубу летом, но пока сыграл всего шесть матчей. Его команда застряла в середине таблицы чемпионата Турции на 10-м месте.

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Контракт Даниила с Шахтером рассчитан до 2028 года. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется Ювентус. Портал Transfermarkt оценивает Сикана в 6 миллионов евро.

Напомним, что украинец является воспитанником Карпат, но почти всю карьеру выступает за Шахтер. В 115 матчах за "горняков" он отметился 31-ым голом и получил три чемпионства УПЛ. В сборной Украины на его счету 6 матчей и один гол.