Сегодня в мире только и разговоров что о президенте США Дональде Трампе. Зато у самого Трампа на уме только гольф. Конечно, когда он не занят настойчивыми попытками выпросить себе Нобелевскую премию мира. Хотя, даже и тогда он, похоже, не отказывает себе в свингах, слайсах и айронах.

24 Канал рассказывает о том, откуда и как давно у Трампа появилась любовь к гольфу и о неожиданной роли этой игры в современной международной политике и дипломатии.

Как работает гольф-дипломатия Трампа?

В первые месяцы после возвращения в Белый Дом Трамп шокировал тем, что при любой возможности пытался покинуть все президентские дела и улететь на какое-то из собственных полей для гольфа развлекаться.

Журналисты подсчитали, что только за первые 48 дней президентства в 2025 году его хобби стоило бюджету США 18 миллионов долларов. А в 2017-м во время первых 100 дней своей каденции Трамп играл в гольф 19 дней, то есть 20% времени.

При этом сам Трамп отказывается называть это отдыхом и настаивает, что так он якобы работает. Ранее в одной из своих книг он заявил: "Я, даже играя в гольф, продолжаю заниматься бизнесом". Сейчас же он очевидно думает, что не только одновременно отдыхает и занимается бизнесом, но и вершит судьбу мира. При этом в 2016-м, провожая Обаму с должности президента, Трамп упрекал того, что тот слишком много времени проводит возле лунок.

Кстати, не только Трамп считает гольф аристократическим и привилегированным видом спорта. С 47-м президентом согласились бы большинство его предшественников, среди которых немало фанатов гольфа.



По легенде, Вудро Вильсон настолько любил гольф, что играл в него даже зимой, не обращая внимания на снег, а Билл Клинтон даже мог пропустить государственные дела ради партии в гольф, поскольку всегда играл медленно и никогда не спешил.

Есть исследование, посвященное перекрестным тренировкам мозга. В нем упоминается, в частности, о том, что можно использовать приобретенные навыки для совершенствования результатов деятельности в других сферах. Вот одна из причин, почему я всегда советую людям играть в гольф. Это интеллектуальная игра, и она действует на нескольких уровнях. Не одна замечательная идея и не одно решение проблемы пришло мне в голову во время игры, так что я готов немедленно подписаться под этой теорией. Она действительно работает,

– Трамп в книге "Думай как чемпион" (2009) железное обоснование того, что когда он играет в гольф – это тоже работа.

Эта игра – давняя страсть Трампа. По меткому выражению его постоянного спарринг-партнера и живой легенды этого вида спорта Джекса Никласа: единственная вещь, которую Трамп любит больше денег – это гольф.

Неудивительно, что теперь саудиты вкладывают в гольф (и Трампа) миллиарды, создав собственную лигу – LIV Golf, немало мировых лидеров берут уроки гольфа в надежде на благосклонность Трампа. И если у президента Южной Кореи Юн Сок Йоля ничего не получилось, потому что его отстранили от власти еще до того, как он подошел к первой лунке, то финский лидер Александр Стубб был куда успешнее.

На самом деле ничего удивительного здесь нет, Стубб – очень хороший игрок и даже имел гольф-стипендию (да, есть в США и такая – 24 Канал) во время учебы в университете в Южной Каролине, а его юношеские годы прошли во Флориде, поэтому он быстро нашел общий язык с Трампом.



Трамп и Стубб во время игры в гольф / Фото из соцсети Трампа Truth

Своими ударами и знаниями терминологии игры Александр Стубб очаровал Трампа на поле и в итоге имел доступ (около 7 часов – 24 Канал) к президенту США больше всего того времени, что получили другие европейские лидеры вместе взятые.

Именно благодаря гольфу президенту Стуббу удалось убедить Трампа изменить свое мнение о поставках оружия Украине и дать "зеленый свет". Также президент Финляндии был в составе делегации Европы на саммите в Белом Доме 18 августа 2025 года, когда удалось убедить Трампа предоставить гарантии безопасности Украине.

За много лет до Стубба этот же трюк провернул ныне покойный премьер Японии Синдзи Абэ, который и сам был фанатом гольфа. Он в первую каденцию Трампа благодаря общему хобби очень сблизился с американским президентом, дарил тому золотую клюшку за 4 000 долларов и регулярно играл с ним в гольф, в частности, на полях в Японии. Правда, не обошлось без казусов, которые разлетелись не весь мир.

Тот самый секрет успеха, известный всем родителям мира, а именно – "разделите с ребенком его заинтересованность" – подражает сенатор Линдси Грэм. Еще несколько лет назад он буквально называл Трампа идиотом, а сейчас стал верным спутником и едва ли не главным сторонником, а также – спарринг-партнером в гольф. Напомним, именно с ним должен был играть Трамп во время потенциального второго покушения на его жизнь.

Стиль игры Трампа – Пеле от гольфа

Откровенно говоря, Трамп не слишком хороший игрок в гольф, что и сам признавал ранее (до президентства) лично, он часто попадает в забавные ситуации, не попадая по мячу или отправляя его в озеро (дальние удары – не его конек).

Впрочем, это не мешает ему продолжать играть в свои 79 и явно наслаждаться игрой. И, конечно, зарабатывать на этом.

Гольф – игра интеллектуальная, и это правда. Она требует серьезного технического оснащения и определенного мастерства. В гольф нельзя играть равнодушно и ожидать при этом хороших результатов. Играть нужно сосредоточенно и терпеливо,

– Трамп в книге "Думай как чемпион" о сути гольфа.

Правда, даже в интеллектуальной игре, где есть строгий этикет и ценится благородство, Трамп все делает по-своему. Он никогда не чурается подвохов. Самым известным случаем из последних является летняя афера 2025 года в Шотландии, когда камера зафиксировала мошенничество ассистентов (кедди) Трампа на мячах для гольфа – те просто подкладывали их шефу для удара на удобное место.

При этом это лишь один из многих случаев, которые сопровождают Трампа всю его взрослую жизнь и тщательно зафиксированы СМИ и подтверждены многочисленными свидетелями.

Интересно, что сам Трамп в одной из своих книг писал, что игра в гольф помогает ему увидеть благородство человека и то, каким на самом деле является его потенциальный партнер по бизнесу.

Играя в гольф, можно многое узнать о людях. Именно поэтому многие сделки заключаются на поле для игры или сразу после нее. Гольф требует определенных норм поведения, и люди, которые их придерживаются, являются хорошими партнерами в бизнесе. Некоторые называют это этикетом, я же считаю это просто порядочностью. Гольф прекрасно проявляет в людях это качество,

– Трамп о кодексе поведения в гольфе в своей книге "Почему мы хотим, чтобы вы стали богатыми" (2006).

За свою манеру игры в гольф получил от друзей прозвище "Пеле", потому что постоянно подбивал мячик ногой, чтобы получить более удобную позицию. О мошенничестве Трампа в гольфе известно давно. Об этом даже написана целая книга "Главный читер". Ее автор Рик Рейли, собрал многочисленные свидетельства напарников Трампа по игре, и сравнивает его с "мафиози".

Он обманывает, как настоящий мафиози, и делает это постоянно: когда вы замечаете и когда не видите хитростей. Это его способ демонстрировать людям, что он сильнее и лучше,

– показательный отрывок из книги "Главный читер".

Также Рейли рассказывал, что в первой своей игре после инаугурации Трамп обманул самого Тайгера Вудса, сказав, что нанес только 4 удара, хотя на самом деле их было уже 7 (в гольфе побеждает тот, кто прошел все лунки (обычно 18) за наименьшее количество ударов – 24 канал).



Тайгер Вудс с Дональдом Трампом после победы на Trump National Doral Miami в 2013 году. Трамп использовал эту победу, чтобы рекламировать свой гольф-клуб как один из лучших в мире. Фото Wilfredo Lee / AP

Кстати, европейцы в Шотландии летом 2025 года также прибегли к читерству, потому что Трампа туда фактически заманили на турнир, который профинансировало правительство. И все это для того, чтобы в перерыве на отдых от игры к президенту смогла прорваться руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы договориться о торговом соглашении между США и ЕС и наконец успокоить бизнес.

Если мне приходится быть вне дома, то я, скорее всего, нахожусь на одном из своих полей для гольфа,

– Трамп дает подсказку, где его искать, "Как стать богатым".

Кстати, это абсолютная правда. И в первый день после завершения его первого президентства – 21 января 2021 года – Трамп был на поле для гольфа в Вест-Палм-Бич во Флориде. Напомним, за несколько недель до этого Трамп фактически спровоцировал попытку государственного переворота в США, которая завершилась штурмом здания Конгресса агрессивными люмпенами во главе с самопровозглашенным шаманом в шапке с рогами.



Из-за этого Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA) отменила контракт на проведение турниров на полях Трампа. PGA сдержала свое слово и “простила” Трампа только в августе 2025-го.

Правильные выводы о Трампе и его хобби сделал и президент Зеленский, который подарил президенту США во время визита в Белый Дом 18 августа 2025 клюшку для гольфа, которую передал для него героический украинский военный Константин Картавцев.

Спасая собратьев, украинец потерял ногу и гольф стал частью его реабилитации и помог восстановить силы. Трамп поблагодарил за подарок и записал эмоциональное обращение к Константину.

Хобби и бизнес: откуда у Трампа любовь к гольфу?

Играть в гольф Дональд начал с колледжа. Этому увлечению способствовали и родители Трампа – влиятельные нью-йоркские строительные магнаты. К тому же мать Трампа – Мэри Энн Маклауд – была родом из Шотландии, где этот вид спорта считается национальным. Этот край даже претендует на статус изобретателя гольфа, хотя это лишь половина правды (но Трамп в это верит).

Маклауд – не просто совпадение, мать Трама – представительница того самого шотландского клана, известного всем детям 1990-х по одноименному киносериалу о бессмертных горцах. Правда, Дункан Маклауд – герой вымышленный, а мать Трампа – реальная.

Однажды я слушал европейцев, которые рассуждали о том, что американцы, похоже, не знают своих корней. Понятно, их корни уходят далеко в глубину истории, и их проще проследить, потому что наши предки были выходцами из разных стран. Однако эти слова заставили меня задуматься, и я понял, что во многом они правы. Недавно я был в Шотландии, потому что предки моей матери имеют шотландские корни, изучал эту страну и то наследие, которое она оставила. Этим, наверное, и объясняется моя любовь к гольфу – его изобрели шотландцы,

– Трамп в книге "Думай как чемпион" ищет в себе корни любви к гольфу. При этом своих немецких корней (по отцовской линии) он до сих пор сторонится.

На самом деле игру придумали в Нидерландах и слово "гольф" вообще имеет голландское происхождение, но именно шотландские пастухи дали гольфу "второе дыхание" и сделали игру популярной. А потом на забаву пастухов обратили внимание местные аристократы, разработали канон и сделали гольф тем, какой он сейчас.

Я много лет занимался бейсболом, теннисом и гольфом. Эти игры требуют точности, хорошего чувства времени и концентрации. И до сегодняшнего дня я люблю смотреть бейсбол и теннис, но остаюсь страстным игроком в гольф... Главный урок, который я вынес из спорта, заключается в том, что надо доверять своей интуиции. Выносливость и техника – это, конечно, необходимые качества для спорта, но, чтобы достичь в нем действительно больших высот, нужна интуиция, которую невозможно объяснить словами,

– Дональд Трамп в книге "Почему мы хотим, чтобы вы были богатыми" (2006) объясняет свою любовь к гольфу.

Во время учебы этот вид спорта был у Трампа наряду с теннисом и бейсболом одним из самых любимых. Кроме того, во время учебы он был в команде по европейскому футболу, занимался боулингом, американским футболом, баскетболом и борьбой.

Во взрослом возрасте Трамп со спортом не порывал – следил за событиями, посещал матчи и турниры, проводил велогонку "Тур де Трамп", организовывал бои Майка Тайсона и, похоже, прямо причастен к краху большой карьеры, участвовал в боях UFC как приглашенная звезда, был владельцем команды по американскому футболу и всегда искал встреч и знакомств со спортивными звездами – все ради того, чтобы выделится среди коллег-девелоперов и получить таким образом конкурентное преимущество.

За этим вихрем спортивных событий Трамп никогда не забывал о гольфе: он посещал турниры, в частности, топовые соревнования серии Masters, следил за чемпионами и в своих книгах уверенно сыпал терминами, ставил в пример звезд и размышлял о том, как достичь успеха в гольфе, давая собственные рецепты.

"Мой совет: хороший замах, хороший удар – и делайте вид, что для вас это не имеет никакого значения. Кстати, то же касается и жизни в целом... Очень важно – мыслить позитивно. Негативное мышление, особенно о себе самом и своих шансах на успех, разрушит вашу концентрацию и уничтожит все шансы достичь успеха. Я играю в гольф и заметил, что лучшие игроки – это те, кто имеет самые большие запасы позитивизма. Дело не в том, насколько далеко или насколько точно летит ваш мячик. Гольф – не игра физических способностей, это игра духа. И лучшие гольфисты – это люди, духовно крепкие. Гольф и придумали для того, чтобы испытывать твердость вашего духа в самых неблагоприятных ситуациях. Деревья, канавы, песчаные ловушки, бункеры, лужи – все словно создано для того, чтобы заставить вас растерять остатки уверенности", – Трамп в книге "Думай масштабно" дает советы о том, как стать успешным в гольфе.

Если вы много играете в гольф, ваше мастерство со временем оттачивается... хорошие гольфисты должны практиковаться не менее двух-трех часов в неделю – будь это тренировка на лужайке вокруг лунки, или отработка дальних ударов драйвером, или игра целыми раундами. Опытные игроки, желающие поднять уровень своей игры, тоже должны посвящать тренировкам с инструктором не менее часа в неделю. Гольф, как и любое другое дело, требует преданности. Все остальное зависит только от таланта,

– Трамп в книге "Думай как миллиардер" (2005) рассказывает о простых хитростях гольфа.

Правда, раздавать авторитетные советы Трамп начал не сразу. В своей первой и самой известной книге "Искусство сделки" (1987) Трамп лишь вскользь упоминает о гольфе, зато в дальнейших произведениях гольф просто сыплется отовсюду.

Объяснение этому "феномену" простое – в 1990-х гостиничная империя Трампа потерпела частичное банкротство и он транзитом через телевидение решил заняться строительством сети гольф-клубов.

Я заработал немало денег на полях для гольфа еще до того, как занялся ими как бизнесом. Именно там мне удалось найти решение многих проблем, идеи новых предприятий и даже новую карьеру. Гольф обладает способностью приводить мысли в равновесие, что не всегда удается сделать в условиях офиса. Делать то, что вам нравится, уже большая победа, поэтому, проведя немало счастливых часов на поле для гольфа, я решил и сам заняться созданием подобных площадок. Сегодня в Соединенных Штатах я являюсь одним из самых востребованных строителей в этой области,

– Трамп рекламирует себя в собственной книге "Как стать богатым" (2004).

И хотя сам Трамп утверждал, что стал строить поля не от отчаяния, а для души, очевидно это не совсем так – и создание гольф-империи было средством оставаться на плаву. Таким образом, многочисленные книги Трампа об успешном успехе – это не только банальное "инфоциганство", но и реклама его гольф-клубов, главной задачей которой было заманить туда богачей и сформировать новую привычку.

Благодаря этому Трамп заработал немало – он правдами и неправдами заманивал в свои клубы звезд мира кино, спорта и бизнеса, о чем не забывал хвастаться в своих книгах. Так Рон Говард, Хью Грант, Клинт Иствуд, Роберт Кийосаки, Том Брейди, Билл Клинтон (именно так – президент-демократ) и другие как бы становились соучастниками Трампа. Эта тактика не могла не сработать.

Если бы кто-то сказал мне двадцать лет назад, что я буду заниматься строительством гольф-клубов, я бы прогнал его из комнаты и сказал, что он просто смешон. Но гольф меняет человека. Да, эта игра требует техники и мастерства, но самое главное – она требует внимания и умения правильно оценивать возможности. Это прекрасный способ для развития навыков ведения бизнеса, для обучения науке маневрирования. Пожалуй, гольф можно приравнять и к уроку заключения сделки, что само по себе является особым видом искусства. Гольф, по сути, очень одинокая игра. Так и предпринимательская деятельность, даже в рамках крупной компании, – весьма одинокое занятие,

– Трамп рассуждает о гольфе в своей книге "Как стать богатым".

С высоты 2025 года надо признать, что Трампу это удалось. Сейчас его гольф-империя – это почти два десятка полей и клубов в США, а также гольф-клубы в Шотландии, Ирландии, Индонезии и ОАЭ. Надеемся, вскоре на них сыграют с Трампом (и немножко ему подыграют) звездные украинские фанаты гольфа – Владимир Кличко и вице-чемпион Украины 2011 года Андрей Шевченко.