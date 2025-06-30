22-летний центрбек в январе 2023-го перебрался из киевского Динамо в английский Бормунт. С тех пор Илья Забарный провел за "вишен" 86 матчей, в которых отметился голом и ассистом, сообщает 24 Канал.

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Трансфер Ильи Забарного: мнение ИИ

Несмотря на действующий контракт с Борнмутом, который рассчитан до 30 июня 2029 года, Забарный может досрочно покинуть клуб АПЛ. Ильей активно интересуются несколько европейских клубов – Ливерпуль, Челси, Ньюкасл и ПСЖ. Но больше всего ведет украинца парижский коллектив.

Как сообщало издание Foot01.com, трансферные торги за Забарного между Борнмутом и ПСЖ начались на отметке в 50 миллионов евро и торговались до 70 миллионов.

Параллельно трансферу Забарного в ПСЖ может помешать россиянин. В составе французского клуба "греет скамейку" российский вратарь Матвей Сафронов. Россиянином интересуются сразу несколько команд, среди которых турецкий Галатасарай, поэтому такой ход событий может сыграть на руку украинскому футболисту. Однако приоритетом Галатасарая является вратарь лондонского Челси. Если стороны ударят по рукам, то "львы" откажутся от приобретения Сафронова.

Мы сделали запрос искусственному интеллекту относительно возможного трансфера Ильи Забарного. Gemini выдал результат о самых идеальных клубах для украинца, учитывая стиль футбола Ильи, а также рассказал, почему Забарному стоит переехать в Париж.

ИИ уверен, что трансфер Забарного в ПСЖ состоится уже в летнее трансферное окно 2025, а контракт будет рассчитан до 2030 года.

Искусственный интеллект назвал преимущества парижан и почему Забарному стоит перейти в ПСЖ:

Уровень и амбиции. ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов, который регулярно выступает в еврокубках, в частности ЛЧ. Забарный сможет постоянно играть против лучших футболистов Европы, демонстрируя свои лучшие качества, что превратится в дальнейший рост.

ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов, который регулярно выступает в еврокубках, в частности ЛЧ. Забарный сможет постоянно играть против лучших футболистов Европы, демонстрируя свои лучшие качества, что превратится в дальнейший рост. Борьба за кубки. Парижане постоянно борются за чемпионство во Франции. Это позволяет игрокам ПСЖ приобретать опыт и менталитет победителя.

Парижане постоянно борются за чемпионство во Франции. Это позволяет игрокам ПСЖ приобретать опыт и менталитет победителя. Тренировочный процесс. Во французском клубе работают высококвалифицированные наставники и персонал, которые будут способствовать индивидуальному росту Ильи.

Во французском клубе работают высококвалифицированные наставники и персонал, которые будут способствовать индивидуальному росту Ильи. Конкуренция. Также индивидуальному прогрессу украинца будет способствовать постоянная внутренняя конкуренция.

Также индивидуальному прогрессу украинца будет способствовать постоянная внутренняя конкуренция. Финансовая составляющая. Забарный сможет расти в ПСЖ не только в футбольном плане, но и в финансовой точке зрения. Также клуб захочет обеспечить лучшие условия для его семьи.

Забарный сможет расти в ПСЖ не только в футбольном плане, но и в финансовой точке зрения. Также клуб захочет обеспечить лучшие условия для его семьи. Позитив для сборной Украины. Игра на лучшем уровне Забарного будет большим плюсом для национальной команды. Ведь Илья уже играет огромную роль для "сине-желтых".

Игра на лучшем уровне Забарного будет большим плюсом для национальной команды. Ведь Илья уже играет огромную роль для "сине-желтых". На виду в Европе. Забарный будет постоянно в видимости не только миллионов болельщиков, но и агентов других ведущих клубов Европы. Это не только может повлиять на его карьеру, но и личный бренд.

Переход Забарного в ПСЖ точно станет шагом вперед для украинского центрбека.

Кроме этого ИИ предложил для Ильи другие европейские клубы такие как Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм и Реал.



Какие клубы являются хорошими вариантами для Забарного / Скриншот с Gemini

Сейчас можно только ждать официальной информации от клубов и размышлять, выгонят ли Сафронова ради трансфера Забарного.