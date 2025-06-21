Английский клуб согласился заплатить Динамо за Ваната: какую сумму запросили "бело-синие"

Владислав Ванат близок к тому, чтобы сменить клубную прописку летом этого года. Уже нашелся покупатель на лучшего бомбардира чемпионата Украины сезона 2024/2025.

Украинский форвард в ближайшее время может перебраться в Англию. Потенциальный покупатель согласился на условия, которые предложили "бело-синие", сообщает 24 канал со ссылкой на Mackem News.

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Кто планирует купить Ваната

Как стало известно, Сандерленд проявляет высокую активность в отношении Владислава Ваната. По имеющейся информации "черные коты" согласились на условия киевского Динамо.

Английский клуб не против заплатить 21 миллионов фунтов стерлингов за трансфер Ваната. СМИ уже разнесли эту информацию, назвав сумму, которую хотят получить "бело-синие" космической.

К слову. Владислав Ванат стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины сезона 2024/2025. 23-летний нападающий оформил 17 голов в 28 матчах.

Отметим, что Сандерленд будет выступать в Английской Премьер-лиге в следующем сезоне. "Черные коты" обыграли Шеффилд Юнайтед в финале плей-офф за выход в элитный дивизион страны.

Ранее другой игрок Динамо, который в аренде у Маккаби из Хайфы, Александр Сирота высказался о слухах о нежелании возвращаться обратно в Киев.