31 января, 15:49
2

Динамо подпишет легионера, которого потерял Челси –СМИ

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Динамо планирует подписать ганского футболиста Стенли Куарши на правах аренды с возможностью выкупа, а переход задерживается из-за визовых вопросов.
  • Куарши ранее не смог присоединиться к Челси из-за возраста, а Динамо также пригласило Владимира Малицкого в качестве тренера-аналитика.

Динамо сейчас занимается подготовкой к весенней части чемпионата Украины. "Бело-синие" намерены побороться как минимум за топ-3 турнирной таблицы УПЛ.

Кроме того, киевский клуб активно ищет новых футболистов для усиления. Блогер и инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что Динамо приблизилось к первому зимнему трансферу.

Какой трансфер может оформить Динамо?

По словам инсайдера, Динамо подпишет ганского футболиста Стенли Куарши. Переход игрока задерживается лишь из-за вопроса с визой.

Бурбас сообщил, что как только решатся несколько нюансов, Куарши сразу присоединится к киевскому клубу.

Это тот самый игрок, которого анонсировали еще в декабре,
– рассказал Бурбас.

Известно, что футболист перейдет в Динамо на правах аренды. Однако у "бело-синих" будет доступна опция выкупа.

Отметим, что Куарши проходил просмотр в Челси. Однако лондонский клуб не смог подписать ганского футболиста из-за того, что ему не было 18 лет, ведь без разрешения родителей это было невозможно.

Недавно журналист Владимир Зверов сообщил о том, что в Динамо пригласили нового специалиста Владимира Малицкого. Он работать в киевском клубе – тренером-аналитиком.

Какое положение в Динамо?

  • Клуб из столицы Украины проведет весеннюю часть сезона без еврокубков, ведь киевляне вылетели из Лиги конференций.

  • В турнирной таблице УПЛ "бело-синие" находятся на 4 месте, отставая от лидеров чемпионата ЛНЗ и Шахтера на 5 очков.

  • Также Динамо будет иметь возможность побороться за Кубок Украины. В начале марта подопечные Игоря Костюка сыграют в четвертьфинале турнира против Ингульца.