Кроме того, киевский клуб активно ищет новых футболистов для усиления. Блогер и инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что Динамо приблизилось к первому зимнему трансферу.

Какой трансфер может оформить Динамо?

По словам инсайдера, Динамо подпишет ганского футболиста Стенли Куарши. Переход игрока задерживается лишь из-за вопроса с визой.

Бурбас сообщил, что как только решатся несколько нюансов, Куарши сразу присоединится к киевскому клубу.

Это тот самый игрок, которого анонсировали еще в декабре,

– рассказал Бурбас.

Известно, что футболист перейдет в Динамо на правах аренды. Однако у "бело-синих" будет доступна опция выкупа.

Отметим, что Куарши проходил просмотр в Челси. Однако лондонский клуб не смог подписать ганского футболиста из-за того, что ему не было 18 лет, ведь без разрешения родителей это было невозможно.

Недавно журналист Владимир Зверов сообщил о том, что в Динамо пригласили нового специалиста Владимира Малицкого. Он работать в киевском клубе – тренером-аналитиком.

Какое положение в Динамо?