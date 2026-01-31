Кроме того, киевский клуб активно ищет новых футболистов для усиления. Блогер и инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что Динамо приблизилось к первому зимнему трансферу.
Какой трансфер может оформить Динамо?
По словам инсайдера, Динамо подпишет ганского футболиста Стенли Куарши. Переход игрока задерживается лишь из-за вопроса с визой.
Бурбас сообщил, что как только решатся несколько нюансов, Куарши сразу присоединится к киевскому клубу.
Это тот самый игрок, которого анонсировали еще в декабре,
– рассказал Бурбас.
Известно, что футболист перейдет в Динамо на правах аренды. Однако у "бело-синих" будет доступна опция выкупа.
Отметим, что Куарши проходил просмотр в Челси. Однако лондонский клуб не смог подписать ганского футболиста из-за того, что ему не было 18 лет, ведь без разрешения родителей это было невозможно.
Недавно журналист Владимир Зверов сообщил о том, что в Динамо пригласили нового специалиста Владимира Малицкого. Он работать в киевском клубе – тренером-аналитиком.
Какое положение в Динамо?
Клуб из столицы Украины проведет весеннюю часть сезона без еврокубков, ведь киевляне вылетели из Лиги конференций.
В турнирной таблице УПЛ "бело-синие" находятся на 4 месте, отставая от лидеров чемпионата ЛНЗ и Шахтера на 5 очков.
Также Динамо будет иметь возможность побороться за Кубок Украины. В начале марта подопечные Игоря Костюка сыграют в четвертьфинале турнира против Ингульца.