Матвей поделился кадрами с росписи в своих инстаграм сторис: показал свидетельство о браке и момент подписания документов. Предложение он сделал Дарье в новогоднюю ночь, а теперь пара окончательно оформила отношения.
Смотрите также Сенсация в Киеве: Динамо проиграло Карпатам в матче с отмененным голом и удалением Пономаренко
Кто был среди гостей на свадьбе Пономаренко?
На церемонию были приглашены одноклубники Пономаренко, среди которых Назар Волошин, Тарас Михавко, Максим Коробов, Вячеслав Суркис, Богдан Редушко и другие.
Пресс-служба Динамо также поздравила игрока на официальных ресурсах клуба.
Гости на свадьбе Пономаренко / Фото инстаграм
Что известно о жене Пономаренко?
О жене 20-летнего форварда известно немного – она ведет частный образ жизни и имеет закрытый профиль в инстаграм. Дарья регулярно посещает матчи Динамо, что легко заметить как по телевизору, так и на самом стадионе.
Матвей Пономаренко с женой / Фото инстаграм
До брака Матвей и Дарья были в романтических отношениях в течение полутора лет. Полноценное празднование еще впереди: нынешняя роспись была лишь официальной частью события.
Что известно о Матвее Пономаренко?
- Форвард считается одним из самых перспективных игроков своего поколения. В юношеском футболе он установил рекорд, став лучшим бомбардиром чемпионатов Украины U-19, а в Юношеской лиге УЕФА забил 8 голов и вошел в топ-бомбардиров.
За первую команду Динамо дебютировал в 2023 году и впоследствии закрепился в составе. В 2026 году забил первый гол за сборную Украины, став одним из самых молодых авторов.
Позже оказался в центре скандала из-за видео с превышением скорости до 245 км/ч, которое впоследствии удалил. Инцидент произошел на фоне резонанса после матча УПЛ против Карпат с удалением и отмененным голом.