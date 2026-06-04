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Sport News 24 Футбол Динамо планирует купить одноклубника Кочергина, который обыгрывал Украину на Евро-2024
4 июня, 17:10
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Динамо планирует купить одноклубника Кочергина, который обыгрывал Украину на Евро-2024

Александр Щербатых

Киевское Динамо вступило в борьбу за усиление состава в центре защиты. Дополнительные кадровые резервы украинский клуб нашел в одной из ведущих команд Польши.

Речь об защитнике ченстоховского Ракува Богдане Раковицане. О вероятности такого трансфера сообщил инсайдер Руди Галетти.

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Что известно о планах Динамо?

По словам журналиста, 25-летний защитник сборной Румынии может перебраться из польской Экстраклассы в столицу Украины.

Известно, сколько руководство Динамо готово заплатить за игрока. Динамо проявило реальную заинтересованность в подписании Богдана Раковицана и готово сделать Ракову предложение на сумму около 2,5 млн евро, 
– говорится в публикации.

Галетти добавил, что украинский клуб является не единственным претендентом на румынского футболиста. Ожидается, что Ракув захочет продать его в летнее трансферное окно и заработать до трех миллионов евро.

Вместе с потенциальным новичком Динамо выступает бывший полузащитник сборной Украины Владислав Кочергин, который играет за Ракув с 2022 года.

Богдан Раковицан: что известно?

Будущий футболист родился 6 июня 2000 года во французском Дижоне. Профессиональную карьеру начинал в местном клубе, за основную команду которого не провел ни одного матча. В 21-летнем возрасте перешел в румынский Ботошани, откуда через год переехал в Ракува.

В польском клубе за четыре года сыграл 118 матчей и по одному разу завоевал каждый польский трофей. За сборную Румынии он сыграл пять матчей, в том числе и две игры на Евро-2024. Одна из них – в первом туре, где Румыния одолела Украину со счетом 3:0.

Transfermarkt оценивает футболиста 2,5 миллиона евро.

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