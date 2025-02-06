Указ подписан: Трамп запретил трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп сдержал свое слово относительно трансгендеров, выступающих на соревнованиях среди женщин. 47-й глава Штатов подписал соответствующий указ о запрете их участия среди женщин.

Этот указ под названием "Не пускать мужчин в женский спорт" развязывает руки федеральным органам, которые могут строго наказывать трансгендеров-нарушителей, которые будут пытаться всеми возможными путями участвовать на женских соревнованиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Стоит внимания Трамп и спорт: клуб Эскобара, хейт трансгендеров и сорванный куш на 25 миллионов за бой Тайсона

Трамп против трансгендеров

Министерство юстиции и Министерство образования теперь будут иметь широкие полномочия по обеспечению соблюдения правил даже в учебных заведениях, находящихся на федеральном финансировании.

Именно этот запрет по трансгендерам в женском спорте был в списке первых решений Дональда Трампа после его прихода к рулю США. Отметим, что 20 января 2025 года состоялась инаугурация Дональда Трампа, которую посетило немало представителей мира спорта.

С этим указом война против женского спорта окончена,

– заявил Трамп.

47-й президент США уже давно выступает против трансгендеров на женских соревнованиях.

Напомним, что Трамп негативно высказывался в сторону олимпийской чемпионки Парижа-2024 по боксу Иман Хелиф. Алжирскую боксерку обвинили в том, что она является трансгендером. После завершения Олимпиады Хелиф даже подала иск против Трампа, Илона Маска и других своих хейтеров.