Довбик пропустит матч с Наполи: Тедеско рассказал, стоит ли болельщикам сборной Украины волноваться

Футболист Болоньи и сборной Украины Артем Довбик не сыграет в матче чемпионата Италии. Стало известно, насколько серьезны проблемы со здоровьем у нападающего.

Вечером 11 сентября в сети распространились слухи о травме Артема Довбика, из-за которой он может не смочь сыграть в предстоящих матчах сборной Украины в Лиге наций. Тренер Болоньи Доменико Тедеско объяснил, что произошло с его подопечным, передает 24 Канал.

Что известно о травме Довбика

Накануне выездного матча Серии А Доменико Тедеско рассказал, что Артем не сыграет против Наполи. Однако главный тренер "Болоньи" заверил – украинец не получил травмы.

Он почувствовал небольшой дискомфорт, это не травма, но существует риск, что это может перерасти в травму, поэтому медицинский штаб решил не рисковать его участием в этом матче, и он согласился с этим,

– сказал тренер.

Отметим, что товарищи украинца по команде сыграют матч в Неаполе 13 сентября. Начало игры запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Что ждет сборную Украины

Свои следующие матчи "сине-желтые" проведут в конце сентября. 25-го числа наша команда сыграет на выезде, соперником станет сборная Венгрии. Встреча пройдет в Будапеште. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Этот матч станет первым из шести, которые сборная Украины проведет в группе Лиги наций в рамках дивизиона В. Также в нашу группу попали Грузия и Северная Ирландия. Всего в сентябре-октябре наша команда сыграет целых четыре матча подряд.

Перед официальным дебютом у руля сборной Украины Андреа Мальдера столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.