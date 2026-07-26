Восстановится ли Конопля до матчей сборной Украины: результаты обследования травмированного футболиста

Защитник немецкой Боруссии (Менхенгладбах) Ефим Конопля не пропустит слишком долгий период. Результаты обследования 26-летнего спортсмена дали обнадеживающий результат.

В Германии стало известно о характере и тяжести травмы украинского флангового защитника Ефима Конопли. Инсайдом о результате медицинского обследования украинца поделился журналист Sky Sport Марлон Ирлбахер .

Сколько времени будет отсутствовать Конопля

В субботу его Боруссия сыграла товарищеский поединок против клуба Рот-Вайсс из города Эссен. Уже на 10-й минуте украинец попал в жуткий эпизод, выбивший его из игры.

Момент травмы Ефима Коноппли: смотрите видео

По информации источника, со здоровьем украинца не произошло глобальной беды. Он повредил внутреннюю связку колена, что выбьет его из участия в матчах на несколько недель.

В этот период футболист будет тренироваться по индивидуальной программе.

Воздействие травмы на участие в официальных поединках

Ожидается, что для футболиста это не создаст проблем по участию в играх немецкой Бундеслиги, которая начнется 28 августа.

Это тоже не повлияет на вероятную игру Ефима за сборную Украины в рамках нового сезона Лиги наций. Напомним, что в начале октября команда Андреа Мальдеры проведет два номинально домашних матча в словацкой Трави .