Швейцарский специалист Фабио Челестини соблазнился на кровавые российские деньги и возглавил московский ЦСКА. Теперь у экс-тренера Базеля могут возникнуть большие проблемы на родине.

Фабио Челестини попал в большой скандал из-за решения решения возглавить российский ЦСКА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Blick.

Читайте также Тимощук после массированных обстрелов Украины выдал зашкварное заявление о "хорошей атмосфере" в России

За что Челестини может попасть в тюрьму

Спонсором московского ЦСКА является банк ВЭБ. Он находится под санкциями Европейского союза. Этот банк финансирует войну в Украине, в частности инвестирует капитал в военно-промышленное производство.

Другими словами, за деньги спонсора ЦСКА производятся ракеты, дроны, танки, которые убивают украинцев. Более того, руководитель этого банка назначается лично диктатором Путиным.

Согласно контракту Челестини будет получать зарплату от главного спонсора "коней". В таком случае он подпадает под действие законодательства Швейцарии и Испании.

Тренеру грозит от 5 до 6 лет, если он вернется в Европу и сделает перевод денег на счета в швейцарском или испанском банке. Так что теперь Челестине лучше не высовывать нос из России.

Отметим, что в Швейцарии не поняли поступка тренера, который поехал работать в страну-агрессора. В своих интервью Челестини повторяет мантру о "спорт вне политики".

Напомним, что швейцарский Сьон согласился поехать в Россию на матч против Зенита. Футбольные организации ФИФА и УЕФА молча одобрили проведение этого позорного матча.