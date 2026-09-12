Снова передумал: известный тренер согласился возглавить Динамо несмотря на войну

Вокруг тренерского мостика киевского Динамо ходит немало слухов. Преемником Игоря Костюка называют опытного европейского тренера.

Эдвард Йордэнеску по-прежнему считается вероятным следующим главным тренером киевского Динамо. Об этом сообщил главный редактор издания Fanatik.ro Кристи Косте.

Что изменилось в решении Йордэнеску

В пятницу, 11 сентября, 48-летний румынский тренер заявил, что он согласился на сотрудничество с Динамо, но это предложение уже не актуально.

Правда, по информации источника, в настоящее время переговоры между сторонами все же ведутся.

Я поговорил с людьми, близкими к Эди Йордэнеску, и они сказали, что переговоры близки к завершению,

– говорится в сообщении Косте.

Напомним, что впервые о кандидатуре этого специалиста на место Игоря Костюка написала польская пресса. Представитель местной Экстракласы Легия является на данный момент последним местом работы тренера. Варшавский клуб Йордэнеску покинул в конце октября прошлого года.

Как Йордэнеску пересекался с Украиной

В июне 2024 года он в качестве главного тренера сборной Румынии обыграл Украину в матче Евро-2024 со счетом 3:0. Команда Йордэнеску остановилась тогда на стадии 1/8 финала.

Отметим, что у румынского специалиста есть и другие, помимо выступления на ЧЕ, связи с Украиной. В прошлом месяце он рассказывал в прессе, что мог возглавить нашу сборную вместо Андреа Мальдеры.

Помимо него, в вероятный шорт-лист включали Мирона Маркевича, Руслана Ротаня и даже француза Эрве Ренара.