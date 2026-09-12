Едвард Йорданеску усе ще є ймовірним наступним головним тренером київського Динамо. Про це повідомив головний редактор видання Fanatik.ro Крісті Косте.

Що змінилось у рішенні Йорданеску

У п’ятницю, 11 вересня, 48-річний румунський тренер заявив, що він погодився на співпрацю з Динамо, але ця пропозиція уже не є актуальною.

Щоправда, за інформацією джерела, наразі перемовини між сторонами усе ж ведуться.

Я поговорив із людьми, близькими до Еді Йорденеску, і вони сказали, що переговори рухаються до завершення,

– йдеться у повідомленн Косте.

Нагадаємо, що вперше про кандидатуру цього фахівця на місце Ігоря Костюка написала польська преса. Представник місцевої Екстракласи Легія є наразі останнім місцем роботи тренера. Варшавський клуб Йорданеску покинув торік наприкінці жовтня.

Як Йорданеску перетинався з Україною

У червні 2024-го він у ролі головного тренера збірної Румунії переміг Україну у матчі Євро-2024 – 3:0. Команда Йорданеску зупинилась тоді на стадії 1/8 фіналу.

Зазначимо, що у румунського фахівця є також інші, окрім гри на ЧЄ, зв’язки з Україною. Минулого місяця він розповідав у пресі, що міг очолити нашу збірну замість Андреа Мальдери.

Окрім нього, чутки включали до ймовірного шорт-листа Мирона Маркевича, Руслана Ротаня і навіть француза Ерве Ренара.