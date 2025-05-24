Шахтер уволил главного тренера Марино Пушича

Донецкий Шахтер официально прекратил сотрудничество с тренером Марино Пушичем. Специалист работал с "горняками" с октября 2023 года.

Вместе с Марино Пушичем клуб покидает весь тренерский штаб. Об этом сообщил официальный сайт "горняков", пишет 24 Канал.

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Шахтер поблагодарил Пушича

Донецкий клуб выразил слова благодарности Марино Пушичу и его тренерскому штабу за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей работе.

"Спасибо Марино Пушичу и его ассистентам за самоотверженную и качественную работу, высокий уровень профессионализма, личное мужество и стойкость, за яркие победы, титул и трофеи, красивые и незабываемые эмоции. Ваши имена и достижения навсегда вписаны в историю «Шахтера». Отдельная поддержка.

Желаем новых профессиональных свершений, красивых побед и больших достижений в будущем!", – говорится в заявлении Шахтера.

Шахтер объявил отставку Пушича / фото ФК Шахтер

Пушич во главе "горняков"

Марино Пушич возглавил Шахтер 23 октября 2023 года.

Под его руководством "горняки" провели 71 официальный матч, в которых одержали 44 победы, 13 поединков завершили вничью и потерпели 14 поражений.

Общая разница забитых и пропущенных мячей составляет 139:71.

Марино Пушич вместе с горняками получил три трофея: золотой дубль сезона-2023/24 и Кубок Украины-2024/25.

По итогам сезона УПЛ-2024/25 "горняки" заняли необычно низкое место. Дончане впервые за время выступлений в чемпионате Украины завоевали "бронзу".

Пока неизвестно, кто станет преемником Пушича. В турецких СМИ называют вероятным главным тренером Шахтера экс-игрока Барселоны Арда Турана.