"За нами – жертвы отцов и матерей": тренер Парагвая поразил всех своей громкой речью после победы на ЧМ
Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро красноречиво высказался об историческом успехе своих подопечных. Он рассказал, почему его команда отличается от сборной Германии.
В ночь на 30 июня сборная Парагвая в серии пенальти обыграла Германию и вышла в 1/8 финала ЧМ. Слова тренера этой сборной после матча приводит 24 Канал.
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Что сказал тренер Парагвая?
Густаво Альфаро отметил, что у немецких игроков гораздо лучшие материальные условия для развития, однако его сборная одержала победу благодаря безумной самоотдаче.
Они заканчивают лучшие академии в Европе. А мы родом из красной земли, играем босиком на этой земле, и за нами – жертвы отцов и матерей, которые боролись, чтобы отвести своих детей на тренировку,
– сказал Альфаро.
Отметим, что сборная Парагвая пробилась в 1/8 финала впервые за 16 лет. В 2010 году эта сборная остановилась на стадии четвертьфинала.
Сборная Парагвая: что дальше?
В 1/8 финала "гуарани" встретятся с победителем пары Франция – Швеция. Согласно расписанию ЧМ-2026, матч состоится 5 июля в Филадельфии, начало – в 00:00 по киевскому времени.
В случае победы в следующем противостоянии в 1/8 финала представителей Южной Америки ждет лучшая команда из пары Марокко – Канада.