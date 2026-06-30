У ніч проти 30 червня збірна Парагваю за допомоги серії пенальті здолала Німеччину та пройшла в 1/8 ЧС. Слова наставника цієї збірної після поєдинку наводить 24 Канал.

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Що сказав тренер Парагваю?

Густаво Альфаро зазначив, що німецькі гравці мають куди кращі матеріальні умови для розвитку, однак його збірна здобула перевагу за допомогою шаленої самовіддачі.

Вони закінчують перші академії в Європі. А ми походимо з червоної землі, граємо босоніж на цій землі, і за нами – жертви батьків і матерів, які боролися, щоб відвести своїх дітей на тренування,

– сказав Альфаро.

Зазначимо, що парагвайська збірна пробилась до 1/8 фіналу вперше за 16 років. У 2010-му ця збірна зупинилась на стадії чвертьфіналу.

Збірна Парагваю: що далі?

В 1/8 фіналу "гуарані" зустрінуться із переможцем пари Франція – Швеція. Згідно з розкладом ЧС-2026, зустріч відбудеться 5 липня у Філадельфії, початок – о 00:00 за київським часом.

У випадку перемоги в наступному протистоянні, у 1/8 фіналу на представників Південної Америки очікує краща команда у парі Марокко – Канада.