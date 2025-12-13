"Он меняет правила игры": тренер Жироны расхвалил Цыганкова после победного дубля украинца

В пятницу, 12 декабря, в матче-открытии 16 тура испанской Ла Лиги по футболу Реал Сосьедад дома принимал Жирону. Гости одержали в нем волевую победу со счетом 2:1.

Главным героем встречи стал Виктор Цыганков, который отметился красивым дублем. После финального свистка перформанс украинца оценил главный тренер каталонцев Мичел, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futbol Fantasy.

Что сказал Мичел об игре Цыганкова?

На послематчевой пресс-конференции наставник каталонцев очень высоко оценил игру украинского футболиста. Он отдал должное его игровым качествам, отметив голевое чутье Виктора.

Виктор Цыганков невероятен. Он очень талантливый игрок, который меняет правила игры в атаке, и его работа в обороне также невероятна. Он очень хороший футболист, и нам нужно, чтобы он забивал голы, ведь у него есть "нюх" на них,

– сказал Мичел.

Отметим, что в этом поединке также принимал участие Владислав Ванат. К сожалению, он вынужденно был заменен в перерыве и испанский тренер объяснил, что произошло это из-за проблем с желудком – у него не было сил продолжать игру.

Справка. Благодаря победе Жирона поднялась из зоны вылета в турнирной таблице чемпионата Испании. Сейчас каталонцы имеют в своем активе 15 очков и занимают 17 место.

Ранее сообщалось, что в каталонском клубе может стать на одного украинца больше. "Бело-красные" уже зимой хотят приобрести полузащитника Динамо.

Что известно о карьере Цыганкова в Жироне?