Ливерпуль остался без главного тренера на ближайшие матчи АПЛ: что случилось с Арне Слотом

Нидерландский специалист будет вынужден пропустить игры против Ньюкасла и Саутгемптона. Впрочем и без этого Ливерпуль чувствует себя уверенно в чемпинате Англии.

Ливерпуль демонстрирует невероятные результаты в этом сезоне. Мерсисайдцы уверенно лидируют в чемпионате Англии и являются одними из фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

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Слот забанен

В середине февраля "красные" потеряли очки в мерсисайдском дерби против Эвертона (2:2). "Ириски" вырвали ничью в компенсированное время, поэтому игроки и тренеры Ливерпуля пережили эмоциональную концовку матча.

Поэтому наставник команды Арне Слот пошел общаться с арбитром Майклом Оливером. Очевидно, голландец сказал судье что-то оскорбительное, из-за чего получил красную карточку.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на FA, Арне получил дисквалификацию на два матча за нецензурные слова. Также Слот должен заплатить штраф в размере 70 тысяч фунтов.

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Коуч признал свою вину и готов отсидеть бан. Таким образом, Слот не будет присутствовать на матчах против Ньюкасла и Саутгемптона, которые пройдут 26 февраля и 8 марта соответственно.

Отметим, что Ливерпуль имеет 11-очковый отрыв от Арсенала в АПЛ, сыграв при этом на матч больше. В Лиге чемпионов в 1/8 финала "красные" будут противостоять ПСЖ.