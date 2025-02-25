Гонка за "Золотой мяч" 2025 идет уже полным ходом. Как и в прошлом году, пока трудно определить однозначного фаворита на главную индивидуальную награду в футболе.

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Салах и звезды Ла Лиги

Решающее влияние на исход голосования будет иметь имя победителя Лиги чемпионов 2024-2025. Главными кандидатами на триумф в этом турнире являются Реал, Ливерпуль и Барселона.

Поэтому неудивительно, что и на "Золотой мяч" фавориты именно из этих команд. Как сообщает 24 Канал, издание Goal опубликовало новый рейтинг претендентов на награду.

На первом месте остается вингер Ливерпуля Мохамед Салах, который уже оформил 30 голов и 21 ассист в текущем сезоне. Его команда уверенно идет к чемпионству в АПЛ.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" 2025:

Мохамед Салах (Ливерпуль) Килиан Мбаппе (Реал) Рафинья (Барселона) Ламин Ямаль (Барселона) Роберт Левандовский (Барселона) Винисиус Жуниор (Реал) Джуд Беллингем (Реал) Гарри Кейн (Бавария) Флориан Вирц (Байер) Джамал Мусиала (Бавария)

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Ранее его основными конкурентами называли Винисиуса из Реала и Рафинью из Барселоны. Теперь же издание поставило на вторую строчку Килиана Мбаппе, который зажег в Лиге чемпионов против Манчестер Сити.

После француза идет трио из Барселоны Рафинья – Ямаль – Левандовский. А вот Винисиуса поставили лишь на шестую строчку. Напомним, что в прошлом году бразильцу пророчили выигрыш Золотого мяча. Впрочем награда в итоге досталась хавбеку Манчестер Сити Родри.