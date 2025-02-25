Гонка за "Золотий м'яч" 2025 йде вже повним ходом. Як і торік, наразі важко визначити однозначного фаворита на головну індивідуальну нагороду у футболі.
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Салах та зірки Ла Ліги
Вирішальний вплив на результат голосування матиме ім'я переможця Ліги чемпіонів 2024-2025. Головними кандидатами на тріумф у цьому турнірі є Реал, Ліверпуль та Барселона.
Тож недивно, що і на Золотий м'яч фаворити саме з цих команд. Як повідомляє 24 Канал, видання Goal опублікувало новий рейтинг претендентів на нагороду.
На першому місці залишається вінгер Ліверпуля Мохамед Салах, який вже оформив 30 голів та 21 асист у поточному сезоні. Його команда впевнено йде до чемпіонства в АПЛ.
Топ-10 претендентів на "Золотий м'яч" 2025:
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Рафінья (Барселона)
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Роберт Левандовський (Барселона)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Джуд Беллінгем (Реал)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Флоріан Вірц (Баєр)
- Джамал Мусіала (Баварія)
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Раніше його основними конкурентами називали Вінісіуса з Реала та Рафінью з Барселони. Тепер же видання поставило на другу сходинку Кіліана Мбаппе, який запалив у Лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті.
Після француза йде тріо з Барселони Рафінья – Ямаль – Левандовський. А от Вінісіуса поставили лише на шосту сходинку. Нагадаємо, що минулого року бразильцю пророкували виграш Золотого м'яча. Втім нагорода у підсумку дісталась хавбеку Манчестер Сіті Родрі.