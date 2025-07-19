Отец Ломаченко и тренер Кличко: кто готовил Усика к чемпионским поединкам

Спортивная карьера Александра Усика длится уже более 23 лет. За это время с украинским чемпионом работали тренеры, каждый из которых внес свой вклад в общий успех.

19 июля в Украине отмечается День тренера. 24 Канал вспомнил всех специалистов, которые работали с Александром Усиком.

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От любителей до профи

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Александр Усик начал заниматься боксом в 15 лет. До этого парень тренировался в футбольной школе симферопольской Таврии.

Первым тренером Усика был Сергей Лапин – заслуженный тренер Украины. Под его руководством Александр стал бронзовым призером чемпионата Европы 2006 в Болгарии. Лапин-старший заложил основы мастерства Усика.

Александр Усик с тренером Сергеем Лапиным

Следующим тренером Усика на любительском уровне был Анатолий Ломаченко – отец боксера Василия Ломаченко. Он готовил его к Олимпиаде-2012, где Александр завоевал "золото". "Папаченко", как называл его Усик, привил ему технику с отличной работой ног и точностью ударов. Под его руководством Усик в 2011 году стал чемпионом мира среди любителей.

Работа с тренером Кличко и первые титулы на профи-ринге

В 2013 году Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotions и перешел в профессионалы. В это время с ним начал работать американский тренер Джеймс Али Башир – бывший наставник Владимира Кличко. Вместе с ним Усик одержал первые победы на профи-ринге.

Усик с Али Баширом / фото из инстаграма боксера

Следующим наставником боксера из украинского Симферополя стал Сергей Ватаманюк. Он закрепил прогресс Усика в крузервейте, выиграв титул WBO.

В рамках подготовки к супертяжелой категории Усик снова обратился к Анатолию Ломаченко (Team Loma). Под его руководством Александр стал абсолютным чемпионом в крузервейте и успешно дебютировал в "королевском дивизионе".

Усик вместе с Анатолием и Василием Ломаченко / фото из соцсети боксера

Кто сейчас тренирует Усика

Начиная с 2018 года Александр Усик сотрудничает с Юрием Ткаченко. Заслуженный тренер Украины развил своего подопечного до уровня абсолютного чемпиона мира. Ткаченко добавил в профайл Усика выносливость, стиль и гибкую тактику.

Усик тренируется с Юрием Ткаченко / фото из соцсети боксера

В тренерской команде Усика также работает Сергей Лапин – сын первого тренера из Крыма. Близкий друг Александра выполняет обязанности директора команды и тренера-аналитика. Он подробно разбирает соперников.

Усик со своим другом Сергеем Лапиным / фото Ready to Fight

Каждый из перечисленных тренеров внес свой вклад в успехи Усика, который стал одним из самых успешных боксеров современности.

Напомним, что 19 июля состоится бой за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Дюбуа.