19 липня в Україні відзначається День тренера. 24 Канал пригадав усіх фахівців, які працювали з Олександром Усиком.

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Від аматорів до профі

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA та WBC Олександр Усик розпочав займатися боксом у 15 років. До цього хлопець тренувався у футбольній школі сімферопольської Таврії.

Першим тренером Усика був Сергій Лапін – заслужений тренер України. Під його керівництвом Олександр став бронзовим призером чемпіонату Європи 2006 у Болгарії. Лапін-старший заклав основи майстерності Усика.

Олександр Усик з тренером Сергієм Лапіним

Наступним тренером Усика на аматорському рівні був Анатолій Ломаченко – батько боксера Василя Ломаченка. Він готував його до Олімпіади-2012, де Олександр завоював "золото". "Папаченко", як називав його Усик, прищепив йому техніку з відмінною роботою ніг та точністю ударів. Під його керівництвом Усик у 2011 році став чемпіоном світу серед аматорів.

Робота з тренером Кличка та перші титули на профі-рингу

У 2013 році Усик підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotions та перейшов у професіонали. В цей час з ним почав працювати американський тренер Джеймс Алі Башир – колишній наставник Володимира Кличка. Разом з ним Усик здобув перші перемоги на профі-рингу.

Усик з Алі Баширом / фото з інстаграму боксера

Наступним наставником боксера з українського Сімферополя став Сергій Ватаманюк. Він закріпив прогрес Усика в крузервейті, вигравши титул WBO.

В рамках підготовки до надважкої категорії Усик знову звернувся до Анатолія Ломаченка (Team Loma). Під його керівництвом Олександр став абсолютним чемпіоном в крузервейті та успішно дебютував у "королівському дивізіоні".

Усик разом з Анатолієм та Василем Ломаченками / фото із соцмережі боксера

Хто зараз тренує Усика

Починаючи з 2018 року Олександр Усик співпрацює з Юрієм Ткаченко. Заслужений тренер України розвинув свого підопічного до рівня абсолютного чемпіона світу. Ткаченко додав до профайлу Усика витривалість, стиль та гнучку тактику.

Усик тренується з Юрієм Ткаченком / фото із соцмережі боксера

У тренерській команді Усика також працює Сергій Лапін – син першого тренера з Криму. Близький друг Олександра виконує обов'язки директора команди та тренера-аналітика. Він детально розбирає суперників.

Усик зі своїм другом Сергієм Лапіним / фото Ready to Fight

Кожен з перерахованих тренерів зробив свій внесок в успіхи Усика, який став одним з найуспішніших боксерів сучасності.

Нагадаємо, що 19 липня відбудеться бій за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Дюбуа.