"Мне нужны перемены": лидер Ливерпуля объявил об уходе из клуба, в котором провел 20 лет

Вокруг Трента Александер-Арнольда долгое время ходили различные слухи относительно будущего продолжения карьеры. Английский правый защитник наконец-то поставил точку в этом вопросе.

В отличие от Мохаммеда Салаха и Вирджила ван Дейка, он не будет продлевать контракт с "красными". Футболист официально объявил о своем уходе из родного клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ливерпуля.

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Готов принять новый вызов

Воспитанник мерсисайдцев выступил с обращением к фанатам, в котором прокомментировал свое решение. Он заявил, что оно далось ему не просто, но пришло время попрощаться:

Я был здесь 20 лет, наслаждался каждой минутой, осуществил все свои мечты, достиг всего, о чем когда-либо мечтал. Отдаваясь всему этому изо дня в день на протяжении 20 лет, я дошел до того момента, когда почувствовал, что мне нужны перемены, новый вызов для меня как для игрока и как для человека. И я думаю, что сейчас именно то время, когда я могу это сделать.

Также англичанин поблагодарил всех фанатов и представителей Ливерпуля, выразив надежду, что его решение не будет мешать клубу до конца сезона.

"Я многое хотел бы сказать. Главное – огромное спасибо. Вы, ребята, были со мной с самого начала, вы поддерживали меня, были рядом. Я чувствовал поддержку, любовь, все, что вы делали, никогда не оставалось незамеченным для меня, я любил каждую минуту. Надеюсь, вы чувствовали, что я отвечал вам взаимностью, и что я отдал клубу все, что мог.

Я просто надеюсь, что мы сможем продолжить выигрывать игры, и шум вокруг моего решения не затмит того факта, что мы достигли в этом сезоне. Это был удивительный сезон. Было здорово быть его частью, и я просто надеюсь, что все смогут не зацикливаться на этой новости слишком долго и смогут отпраздновать то, что сделали остальные ребята", – сказал Александер-Арнольд.

Справка. В составе первой команды Ливерпуля Александер-Арнольд провел 352 матча, в которых забил 23 гола и отдал 92 ассиста. Он выиграл с клубом девять трофеев.

Отметим, что официально еще неизвестно, где продолжит карьеру английский футболист. По инсайдерской информации Фабрицио Романо, он договорился о переходе в мадридский Реал на правах свободного агента, с которым подпишет контракт на 5 лет.