Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Несмотря на поражение, этот поединок стал особенным для бразильского футболиста "дачников" Виллиана.

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Выдающийся показатель

Экс-игрок Шахтера вышел на замену на 76-й минуте встречи. Это появление на поле позволило ему переписать историю английского футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу АПЛ.

36-летний вингер стал новым рекордсменом лиги среди южноамериканцев по количеству проведенных игр. Этот матч стал для него 326-м в чемпионате Англии.

Виллиан превзошел достижение бывшего капитана Манчестер Юнайтед Антонио Валенсии. У эквадорца было 325 поединков в АПЛ.

Игроки из Южной Америки, которые провели больше всего матчей в АПЛ

Виллиан (Бразилия) – 326 матчей; Антонио Валенсия (Эквадор) – 325 Пабло Сабалета (Аргентина) – 303 Нолберто Солано (Перу) – 302 Серхио Агуэро (Аргентина) – 275 Эдерсон (Бразилия) – 273 Фернандиньо (Бразилия) – 264 Роберто Фирмино (Бразилия) – 256 Лукас Лейва (Бразилия) – 247 Ришарлисон (Бразилия) – 240

К слову. Виллиан начинал сезон-2024/2025 в составе греческого Олимпиакоса, но зимой стороны решили прекратить сотрудничество. В январе Фулхэм подписал с бразильцем соглашение до завершения нынешней кампании. Он сыграл за "дачников" 11 игр, результативными действиями не отличался.

Напомним, что в Англии Виллиан выступал также за Челси и Арсенал. С "синими" он добывал пять трофеев.